كنعاني مخاطبا البرلمان الأوروبي: ماعلاقة حقوق الانسان بدعم الارهابيين؟

وكتب كنعاني في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء " خلافا لشعارات حقوق الانسان التي يرفعها البرلمان الاوروبي ، فمن دواعي الاسف ان يقوم بعض اعضائه بغض الطرف عن السجل الاسود لقتلة اكثر من 17 الف من الاطفال والنساء والرجال والمسؤولين ونواب الشعب الايراني في البرلمان ، واستضافة متزعمة زمرة ارهابية ".



وتابع كنعاني " ما علاقة حقوق الانسان بدعم الارهابيين ؟ ".



هذا وتبادر بعض الحكومات الاوروبية وبعض المسؤولين الاوروبيين والاميركيين في الآونة الاخيرة الى الالتقاء بمتزعمة زمرة "خلق" الارهابية ، في اجراء يكشف عن عمق عداء هؤلاء تجاه الحكومة الايرانية والشعب الايراني.