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الثلاثاء 30 أيار 2023 ساعة 11:45

كنعاني مخاطبا البرلمان الأوروبي: ماعلاقة حقوق الانسان بدعم الارهابيين؟

كنعاني مخاطبا البرلمان الأوروبي: ماعلاقة حقوق الانسان بدعم الارهابيين؟
وكتب كنعاني في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء " خلافا لشعارات حقوق الانسان التي يرفعها البرلمان الاوروبي ، فمن دواعي الاسف ان يقوم بعض اعضائه بغض الطرف عن السجل الاسود لقتلة اكثر من 17 الف من الاطفال والنساء والرجال والمسؤولين ونواب الشعب الايراني في البرلمان ، واستضافة متزعمة زمرة ارهابية ".

وتابع كنعاني " ما علاقة حقوق الانسان بدعم الارهابيين ؟ ".

هذا وتبادر بعض الحكومات الاوروبية وبعض المسؤولين الاوروبيين والاميركيين في الآونة الاخيرة الى الالتقاء بمتزعمة زمرة "خلق" الارهابية ، في اجراء يكشف عن عمق عداء هؤلاء تجاه الحكومة الايرانية والشعب الايراني.
رقم : 1060944
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