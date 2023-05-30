الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 30 أيار 2023 ساعة 12:20

باكستان تستعد لاحياء ذكرى رحيل الامام الخميني (رض)

باكستان تستعد لاحياء ذكرى رحيل الامام الخميني (رض)
وافادت ارنا، ان النشاطات والبرامج المتعلقة باحياء ذكرى رحيل الامام الخميني (رض) لدى باكستان، تشرف عليها المستشارية الثقافية الايرانية في اسلام اباد وسائر المراكز الثقافية التابعة للجمهورية الاسلامية بالتعاون مع عدد من الاحزاب في هذا البلد.

وعلى سبيل المثال، برعاية المستشارية الثقافية الايرانية وتعاون جامعة المصطفى (ص) العالمية –فرع باكستان، سيقام هذا الاسبوع، ملتقى تحت عنوان "هجران الشمس"، في مركز جامعة الصادق (ع) الدينية بالعاصمة اسلام اباد.

كما ستشهد مدن بيشاور ولاهور وكراتشي وكويتة، تنظيم ملتقيات مماثلة، باشراف المستشارية الثقافية الايرانية لدى هذا البلد؛ حيث سيتم الادلاء بكلمات حول الشخصية العظيمة لمؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران الامام الخميني (رض).

وفي السياق نفسه، ستشهد اكبر المنتزهات في اسلام اباد اقامة ملتقى "الصحوة الاسلامية من منظور الامام الراحل (ره)"، بمشاركة شخصيات بارزة سياسية وعلمية وثقافية ودينية من هذا البلد.
رقم : 1060952
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أبعاد ضعف الجيش الإسرائيلي .. عامل القوة البشرية
أبعاد ضعف الجيش الإسرائيلي .. عامل القوة البشرية
مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية.. نفوذ إيران المتزايد في إفريقيا يثير قلقنا
مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية.. نفوذ إيران المتزايد في إفريقيا يثير قلقنا
30 أيار 2023
سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع .. هل يُرهب نتنياهو الفلسطينيين؟
سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع .. هل يُرهب نتنياهو الفلسطينيين؟
30 أيار 2023
وجهة النظر السوريّة حول مشاركة الأسد في قمة جدة
وجهة النظر السوريّة حول مشاركة الأسد في قمة جدة
30 أيار 2023
مفاوضات سلطان عمان في طهران... الأهداف والمحاور
مفاوضات سلطان عمان في طهران... الأهداف والمحاور
30 أيار 2023
استراتيجية بايدن ونتنياهو لقطع العلاقات بين إيران والسعودية
استراتيجية بايدن ونتنياهو لقطع العلاقات بين إيران والسعودية
29 أيار 2023
الشيعة أكبر الغائبين عن إصلاحات ابن سلمان
الشيعة أكبر الغائبين عن إصلاحات ابن سلمان
29 أيار 2023
خيبة أمل الغرب من الاستقبال الحار لبشار الأسد في جدة
خيبة أمل الغرب من الاستقبال الحار لبشار الأسد في جدة
29 أيار 2023
زيارة سلطان عمان الى ايران.. توطيد الموطد ووساطات في مصلحة الجميع
زيارة سلطان عمان الى ايران.. توطيد الموطد ووساطات في مصلحة الجميع
29 أيار 2023
رئيسي: بعض الدول الغربية تسعى لإثارة الخلافات بين أعضاء"أوبك"
رئيسي: بعض الدول الغربية تسعى لإثارة الخلافات بين أعضاء"أوبك"
27 أيار 2023
كيف تبدو ملامح التقارب بين مصر وإيران؟
27 أيار 2023
أمريكا تلطُم نتنياهو على وجهه.. لا خيار لنا أمام إيران إلا الدبلوماسية
أمريكا تلطُم نتنياهو على وجهه.. لا خيار لنا أمام إيران إلا الدبلوماسية
27 أيار 2023
اعتراف الصهاينة بعجزهم أمام فصائل المقاومة
اعتراف الصهاينة بعجزهم أمام فصائل المقاومة
27 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع .. هل يُرهب نتنياهو الفلسطينيين؟
وجهة النظر السوريّة حول مشاركة الأسد في قمة جدة
مفاوضات سلطان عمان في طهران... الأهداف والمحاور
الشيعة أكبر الغائبين عن إصلاحات ابن سلمان