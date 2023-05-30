باكستان تستعد لاحياء ذكرى رحيل الامام الخميني (رض)

وافادت ارنا، ان النشاطات والبرامج المتعلقة باحياء ذكرى رحيل الامام الخميني (رض) لدى باكستان، تشرف عليها المستشارية الثقافية الايرانية في اسلام اباد وسائر المراكز الثقافية التابعة للجمهورية الاسلامية بالتعاون مع عدد من الاحزاب في هذا البلد.



وعلى سبيل المثال، برعاية المستشارية الثقافية الايرانية وتعاون جامعة المصطفى (ص) العالمية –فرع باكستان، سيقام هذا الاسبوع، ملتقى تحت عنوان "هجران الشمس"، في مركز جامعة الصادق (ع) الدينية بالعاصمة اسلام اباد.



كما ستشهد مدن بيشاور ولاهور وكراتشي وكويتة، تنظيم ملتقيات مماثلة، باشراف المستشارية الثقافية الايرانية لدى هذا البلد؛ حيث سيتم الادلاء بكلمات حول الشخصية العظيمة لمؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران الامام الخميني (رض).



وفي السياق نفسه، ستشهد اكبر المنتزهات في اسلام اباد اقامة ملتقى "الصحوة الاسلامية من منظور الامام الراحل (ره)"، بمشاركة شخصيات بارزة سياسية وعلمية وثقافية ودينية من هذا البلد.