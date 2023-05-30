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الثلاثاء 30 أيار 2023 ساعة 13:45

الدفاع الجوي الايراني: لخرق الاجواء الايرانية تداعيات جسيمة

الدفاع الجوي الايراني: لخرق الاجواء الايرانية تداعيات جسيمة
كلام العميد الهامي جاء خلال مراسم تعيين القائد الجديد لمنطقة الدفاع الجوي للجيش في جنوب شرق ايران ، العميد نصرالله هوشمند.

واكد ان قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني حققت تطورا ملحوظا في مجال تصميم وانتاج منظومات الدفاع الجوي واضاف" ان انتاج الصواريخ بعيدة المدى والدقيقة للدفاع الجوي يشكل خطرا جديا يهدد القوى الاجنبية ولن يتوقف ابدا".

وشدد العميد الهامي ان اكثر المنظومات الرادارية والصاروخية تطورا ومع مدى يفوق الـ 300 كيلومتر ورصد (راداري) يفوق الألفي كيلومتر، هي ضمن دائرة عمليات وحدات الدفاع الجوي ، واضاف " ان العمل جار بشكل جاد لتطوير معدات الدفاع الجوي من اجل صون المصالح الوطنية وتعزيز القوة الرادعة ".
رقم : 1060971
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