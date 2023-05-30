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الثلاثاء 30 أيار 2023 ساعة 15:33

انتهاكات جديدة للاحتلال الصهيوني في الضفة والمقاومة تتصدى

انتهاكات جديدة للاحتلال الصهيوني في الضفة والمقاومة تتصدى
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز وإصابة بالرصاص المطاطي وأخرى نتيجة السقوط خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر شرق نابلس.

وقالت مصادرمن الاراضي المحتلة إن قوات الاحتلال المدججة بالأسلحة والآليات العسكرية والجرافات، أغلقت مداخل مخيم عسكر القديم. وان قناصة الاحتلال انتشرت على أسطح المنازل في المخيم وفي شارع المياه المطل عليه، حيث دارت مواجهات مسلحة بين المقاومين والقوة الاسرائيلية، فجر خلالها المقاومون عددا من العبوات محلية الصنع بالمقتحمين.

إن عمليات الاقتحام لقوات الاحتلال تعددت وتوزعت في عدة مناطق بالضفة الغربية ولكن أكثر المناطق سخونة في هذه العمليات هي نور شمس في مخيم عسكر بمدينة نابلس ومخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

وأضاف المصدر أن قوة عسكرية صهيونية كبيرة اقتحمت مخيم عسكر في مدينة نابلس المحتلة لأخذ قياسات منزلين يعودان لفلسطينيين نفذنا عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأن قوات الاحتلال خلال الاقتحام أطلقت الرصاص بشكل عشوائي مما أدى إلى إصابة 46 فلسطينيا ما بين حلات الاختناق والإصابة بالرصاص الحي والمطاطي في هذه العملية.

وتابع المصدر، أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مخيم نور شمس في مدينة طولكرم المحتلة، ونشرت القناصات فوق أسطح المنازل بهدف اعتقال مجموعة من المقاومين الفلسطينيين.

وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا خلال اقتحام مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وقال إن المقاومين الفلسطينيين اطلقلوا النار تجاه مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل، وكذلك بتجاه مستوطنة عوفرا القريبة من بلدة سلوان.

وأفادت مصادر محلية،بإصابة جندي إسرائيلي إثر الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في المخيم، وتم نقله إلى حاجز سناعوز غرب طولكرم. وأضافت المصادر ذاتها، بأن قوات الاحتلال استهدفت أحد المنازل بقذيفة خلال اقتحامها المخيم.

وفي المواقف اكد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي؛ أن المقاومين من سرايا القدس وأذرع المقاومة تصدوا ببسالة لجنود الاحتلال أثناء اقتحامهم مخيم نور شمس في طولكرم وخاضوا مواجهات مباشرة؛ وان حالة الاشتباك مع العدو مستمرة؛ وأكد سلمي ان المقاومين لن يستسلموا أمام حجم الارهاب الذي يمارسه القتلة والمجرمون الصهاينة.
رقم : 1060983
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