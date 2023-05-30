الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 30 أيار 2023 ساعة 17:20

روسيا واوكرانيا.. واشتعال حرب المسيرات

روسيا واوكرانيا.. واشتعال حرب المسيرات
وفي هذا الصدد قال مسؤولون روس إن طائرات مسيرة أصابت عددا من المباني جنوب وغرب موسكو مما تسبب في أضرار طفيفة دون وقوع إصابات خطيرة فيما اكدوا ان انظمة الدفاع الجوي اسقطت عدة طائرات مسيرة لدى اقترابها من العاصمة.

وفيما يجري الحديث عن مشاركة عشرات المسيرات بالهجوم على موسكو قالت وزارة الدفاع الروسية ان نظام كييف شن هجوما إرهابيا بثماني طائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو، مؤكدة اسقاط جميعها. واوضحت ان ثلاثة منها جرى اسقاطها بواسطة أجهزة التشويش الإلكتروني فيما جرى تدمير الخمس المتبقية في مقاطعة موسكو بواسطة نظام الدفاع الجوي.

وقد أتى استهداف موسكو في وقت تشن فيه روسيا هجوما واسعا بالطائرات المسيرة والصواريخ على كييف يعد الثالث خلال24 ساعة ما اسفر عن سقوط قتلى واصابات.

وفي السياق اعلنت اوكرانيا تدميرَ أكثرَ من عشرين طائرة مسيّرة في هجوم جوي روسي على العاصمة كييف وقال المسؤولون الاوكرانيون ان الهجوم كان هائلا ومن اتجاهات مختلفة وعلى عدة مراحل.

وسبق ذلك هجوم ليلي مماثل استهدف كييف ما اسفر عن انفجارات عدة في انحاء كثيرة من المدينة، فيما انطلقت صفارات الانذار في العاصمة ومناطق اخرى لتحذير السكان من غارات جوية.

وكانت كييف تعرضت الاثنين لقصف روسي مكثف بالصواريخ والطائرات المسيرة في وضح النهار، ما اثار حالة من الذعر في صفوف السكّان الذين هرعوا إلى الملاجئ ومحطات المترو للاحتماء منه.

 
رقم : 1060992
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صنعاء تدعو لتبادل الأسرى بشكل كامل ...هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
صنعاء تدعو لتبادل الأسرى بشكل كامل ...هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
أبعاد ضعف الجيش الإسرائيلي .. عامل القوة البشرية
أبعاد ضعف الجيش الإسرائيلي .. عامل القوة البشرية
30 أيار 2023
مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية.. نفوذ إيران المتزايد في إفريقيا يثير قلقنا
مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية.. نفوذ إيران المتزايد في إفريقيا يثير قلقنا
30 أيار 2023
سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع .. هل يُرهب نتنياهو الفلسطينيين؟
سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع .. هل يُرهب نتنياهو الفلسطينيين؟
30 أيار 2023
وجهة النظر السوريّة حول مشاركة الأسد في قمة جدة
وجهة النظر السوريّة حول مشاركة الأسد في قمة جدة
30 أيار 2023
مفاوضات سلطان عمان في طهران... الأهداف والمحاور
مفاوضات سلطان عمان في طهران... الأهداف والمحاور
30 أيار 2023
استراتيجية بايدن ونتنياهو لقطع العلاقات بين إيران والسعودية
استراتيجية بايدن ونتنياهو لقطع العلاقات بين إيران والسعودية
29 أيار 2023
الشيعة أكبر الغائبين عن إصلاحات ابن سلمان
الشيعة أكبر الغائبين عن إصلاحات ابن سلمان
29 أيار 2023
خيبة أمل الغرب من الاستقبال الحار لبشار الأسد في جدة
خيبة أمل الغرب من الاستقبال الحار لبشار الأسد في جدة
29 أيار 2023
زيارة سلطان عمان الى ايران.. توطيد الموطد ووساطات في مصلحة الجميع
زيارة سلطان عمان الى ايران.. توطيد الموطد ووساطات في مصلحة الجميع
29 أيار 2023
رئيسي: بعض الدول الغربية تسعى لإثارة الخلافات بين أعضاء"أوبك"
رئيسي: بعض الدول الغربية تسعى لإثارة الخلافات بين أعضاء"أوبك"
27 أيار 2023
كيف تبدو ملامح التقارب بين مصر وإيران؟
27 أيار 2023
أمريكا تلطُم نتنياهو على وجهه.. لا خيار لنا أمام إيران إلا الدبلوماسية
أمريكا تلطُم نتنياهو على وجهه.. لا خيار لنا أمام إيران إلا الدبلوماسية
27 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع .. هل يُرهب نتنياهو الفلسطينيين؟
وجهة النظر السوريّة حول مشاركة الأسد في قمة جدة
مفاوضات سلطان عمان في طهران... الأهداف والمحاور
الشيعة أكبر الغائبين عن إصلاحات ابن سلمان