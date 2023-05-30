الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 30 أيار 2023 ساعة 17:22

أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ينهون إضرابهم عن الطعام

أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ينهون إضرابهم عن الطعام
وأعلن "مركز حنظلة للأسرى والمحررين" الفلسطينيين في بيان، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق بين أسرى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ومصلحة السجون الإسرائيلية.

وبحسب بيان "مركز حنظلة"، فإنّ الاتفاق يقضي بتعليق الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي خاضته منظمات الجبهة الشعبية في السجون، بعد إنهاء مصلحة السجون الإسرائيلية العقوبات المتخذة بحق الأمين العام للجبهة الشعبية، أحمد سعدات، ورفيقيه، عاهد أبو غلمي، ووليد حناتشة، وإعادتهم إلى الأقسام.

وكان أسرى "الجبهة الشعبية" قد بدؤوا إضراباً عن الطعام قبل أيام، إسناداً لزملائهم المرضى، ولمواجهة استهداف قادة الجبهة في الأسر وإسناداً للأسير وليد دقة والأسرى المرضى.

وذكرت الجبهة في بيانٍ لها أنّها "اتخذت قراراً بالتصعيد في سجون الاحتلال الإسرائيلي كافة في إطار مواجهة إجراءات السجّان الانتقامية بحقّ القائد أحمد سعدات وقيادة الجبهة الشعبية في السجون".

وجاء الإضراب بعد أن أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المريض وليد دقة إلى عيادة سجن الرملة، بعد أيامٍ من نقله إلى مستشفى "آساف هروفيه"، بسبب تدهور وضعه الصحي، وفق وزارة الأسرى والمحررين.

وأجّلت سلطات الاحتلال جلسة المحكمة الخاصة بالإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة، وفق بيان صادر عن عائلته وحملة إطلاق سراحه.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين إنّ تصريحات وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، بشأن قضية الأسير وليد دقة، تؤكد وجود نيّات مبيّنة لدى الاحتلال في قتله وتصفيته.
رقم : 1060993
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صنعاء تدعو لتبادل الأسرى بشكل كامل ...هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
صنعاء تدعو لتبادل الأسرى بشكل كامل ...هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
أبعاد ضعف الجيش الإسرائيلي .. عامل القوة البشرية
أبعاد ضعف الجيش الإسرائيلي .. عامل القوة البشرية
30 أيار 2023
مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية.. نفوذ إيران المتزايد في إفريقيا يثير قلقنا
مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية.. نفوذ إيران المتزايد في إفريقيا يثير قلقنا
30 أيار 2023
سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع .. هل يُرهب نتنياهو الفلسطينيين؟
سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع .. هل يُرهب نتنياهو الفلسطينيين؟
30 أيار 2023
وجهة النظر السوريّة حول مشاركة الأسد في قمة جدة
وجهة النظر السوريّة حول مشاركة الأسد في قمة جدة
30 أيار 2023
مفاوضات سلطان عمان في طهران... الأهداف والمحاور
مفاوضات سلطان عمان في طهران... الأهداف والمحاور
30 أيار 2023
استراتيجية بايدن ونتنياهو لقطع العلاقات بين إيران والسعودية
استراتيجية بايدن ونتنياهو لقطع العلاقات بين إيران والسعودية
29 أيار 2023
الشيعة أكبر الغائبين عن إصلاحات ابن سلمان
الشيعة أكبر الغائبين عن إصلاحات ابن سلمان
29 أيار 2023
خيبة أمل الغرب من الاستقبال الحار لبشار الأسد في جدة
خيبة أمل الغرب من الاستقبال الحار لبشار الأسد في جدة
29 أيار 2023
زيارة سلطان عمان الى ايران.. توطيد الموطد ووساطات في مصلحة الجميع
زيارة سلطان عمان الى ايران.. توطيد الموطد ووساطات في مصلحة الجميع
29 أيار 2023
رئيسي: بعض الدول الغربية تسعى لإثارة الخلافات بين أعضاء"أوبك"
رئيسي: بعض الدول الغربية تسعى لإثارة الخلافات بين أعضاء"أوبك"
27 أيار 2023
كيف تبدو ملامح التقارب بين مصر وإيران؟
27 أيار 2023
أمريكا تلطُم نتنياهو على وجهه.. لا خيار لنا أمام إيران إلا الدبلوماسية
أمريكا تلطُم نتنياهو على وجهه.. لا خيار لنا أمام إيران إلا الدبلوماسية
27 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع .. هل يُرهب نتنياهو الفلسطينيين؟
وجهة النظر السوريّة حول مشاركة الأسد في قمة جدة
مفاوضات سلطان عمان في طهران... الأهداف والمحاور
الشيعة أكبر الغائبين عن إصلاحات ابن سلمان