إيران مستعدة لتوسيع التعاون بمجال المعلومات والاتصالات مع دول عدم الانحياز

وقال محمد خوانساري في اجتماع الوزراء المسؤولين عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمكنت من ربط 97٪ من المنظمات الحكومية بالنافذة الوطنية للخدمات الحكومية الذكية باستخدام قدرات تكنولوجيا المعلومات.



وأشار إلى أن أكثر من 90٪ من المناطق الريفية لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت وخدمات الحكومة الإلكترونية قائلا: بالإضافة إلى ذلك، مع تدابير إضافية أخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، زادت حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لإيران إلى 7.5٪.



وصرح مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني في إشارة إلى الجهود المبذولة في البلاد فيما يتعلق بتوسيع نطاق التراسل وشبكات التواصل الاجتماعي المحلية: على مدار العام الماضي ومع نمو عدد المستخدمين في شبكات التواصل الاجتماعي المحلية يستخدم أكثر من 35 مليون إيراني حاليا الشبكات المحلية.



وذكر خوانساري: في بيان حركة عدم الانحياز في طهران عام 2012، تم التأكيد على مسألة إزالة الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والنامية وضمان وصول عالمي وشامل وغير تمييزي للمعلومات والمعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وأضاف: لقد حققت إيران نجاحات في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بينما واجهنا في العقود الماضية إجراءات قسرية مقيدة ومن جانب واحد من قبل بعض البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة، بأشكال مختلفة، لكن حولت إيران التهديد إلى فرصة من خلال الاعتماد على قدراتها ومعارفها المحلية، الشركات القائمة وتعاون الدول الصديقة.



وشدد على أن حركة عدم الانحياز سعت إلى تحقيق أهداف منذ نشأتها ومن أهمها تعزيز وتشجيع التنمية من خلال التعاون الدولي وقال: إيران مستعدة لتوسيع تعاونها بين الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز من أجل تبادل المعرفة والخبرات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وعقد هذا الاجتماع على الإنترنت بحضور وزراء ونواب وزراء الاتصالات من الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز.