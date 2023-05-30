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الثلاثاء 30 أيار 2023 ساعة 18:00

الحكومة الإيرانية: مستعدون لتعزيز العلاقات مع مصر

الحكومة الإيرانية: مستعدون لتعزيز العلاقات مع مصر
وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء قال بهادري جهرمي: كما قال قائد الثورة إن الحكومة مستعدة لتطوير العلاقات مع مصر، ورئيس الجمهورية أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة عقب تصريحات قائد الثورة.

وأضاف: شهدنا في الأيام القليلة الماضية زيارة سلطان عمان لطهران والتي جاءت تماشيا مع استمرار سياسة الجوار، وتم التوقيع على وثائق تعاون في خمسة مجالات مختلفة وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة.

وأشار إلى أبعاد زيارة سلطان عمان لطهران، وقال: إن الحكومة أخذت بعين الاعتبار القضايا الاقتصادية والتجارية، وتضاعف حجم التبادلات بين البلدين في العام الماضي مقارنة بعام 2020، وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة.. وستنشر أخبار سارة في هذه المجالات.. تم تحقيق التنمية في مجالات النقل والعبور، وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة في مجال الاقتصاد الصحي واقتصاد السياحة، وهذا يمكن أن يساعد في توظيف القدرات المتبادلة بشكل أفضل.

وقال المتحدث باسم الحكومة: في نهاية الأسبوع الماضي شهدنا إطلاق سراح الدبلوماسي المعتقل السيد أسدي، ونشكر الجهات الأخرى على استكمال نقل المحكومين بين إيران وبلجيكا.
رقم : 1060999
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