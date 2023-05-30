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الثلاثاء 30 أيار 2023 ساعة 18:15

'الاتحاد الأوروبي' سيتخذ إجراءات ضد 'كوسوفو وصربيا'

وأضاف في اجتماع مشترك "يتم إبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتطورات في الاجتماع الحالي للجنة السياسية والأمنية، وتجري مناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا استمرت الأطراف في عرقلة تنفيذ خطوات خفض التصعيد المقترحة".

وأضاف أن ممثليه موجودون في كوسوفو ويبحثون عن سبل لخفض التصعيد.

وقد تجمع المئات من صرب كوسوفو صباح أمس الاثنين أمام المباني الحكومية المحلية شمال الإقليم غير المعترف باستقلاله عن صربيا، وطالبوا بسحب شرطة كوسوفو، واستدعاء رؤساء البلديات من ألبان كوسوفو، والذين كان قد تم "انتخابهم" في انتخابات مزعومة، قاطعها الصرب في كوسوفو.

وقد تم توزيع جنود من وحدة "الناتو" التابعة لقوة كوسوفو مع وسائل لتفريق المظاهرات بالقرب من مباني بلديات زفيكان وليبوسافيتش وزوبين بوتوك، وخلفهم توجد قوة كبيرة من شرطة كوسوفو تمنع صرب كوسوفو من الاقتراب من المباني.

وأدان حلف شمال الأطلسي "بشدة" الهجمات "غير المقبولة" على قوته المنتشرة في شمال كوسوفو،التي أسفرت عن سقوط "جرحى"، حيث جرت مواجهات بين متظاهرين صرب وعناصر في الشرطة.

يشار الى أن نحو 25 من عناصر قوات حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قد أصيبوا خلال مواجهات في شمال كوسوفو، يوم أمس 29 مايو/أيار 2023، حيث طالب متظاهرون صرب بانسحاب رؤساء بلديات منتخبين (من ذوي الأصول الألبانية) من تولي مناصبهم في بلدات ذات أغلبية صربية شمالي كوسوفو.

وقالت القوة متعددة الجنسيات في بيان:" إن العديد من جنود الكتيبتين الإيطالية والمجرية "تعرضوا لهجمات غير مبررة، وأصيبوا بكسور وحروق بسبب انفجار عبوات حارقة".
رقم : 1061009
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