الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 30 أيار 2023 ساعة 19:31

أميرعبداللهيان: تقاربنا مع السعودية ليس مجرد اتفاقية تكتيكية

أميرعبداللهيان: تقاربنا مع السعودية ليس مجرد اتفاقية تكتيكية
وفي مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية، شدد أميرعبداللهيان على أن: العلاقات مع الجيران تشكل أولوية في السياسة الخارجية للحكومة الحالية، لذلك أجرينا مفاوضات أمنية لعدة أشهر في بغداد وعمان.. وأخيرا خلال زيارة الرئيس الصيني للسعودية، طرحت فكرة قوية على الطاولة، وكانت النتيجة وساطة صينية أتاحت اتخاذ الخطوة الحاسمة بين طهران والرياض، ولا نعتبر، في طهران، أن هذا التقارب هو اتفاقية تكتيكية.

كما أضاف: تحدثنا عن هذا المكون الاقتصادي خلال اجتماعي الأخير مع نظيري السعودي، وكلانا نتفق على تطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية في وقت لاحق من الأشهر والسنوات المقبلة.

أعطت المملكة العربية السعودية الأولوية للاستثمار الاقتصادي في إيران

وردا على سؤال حول الاتفاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية لتطوير العلاقات الاقتصادية، أوضح أميرعبداللهيان: خلال الاجتماع الأخير مع نظيري السعودي، ناقشت الموضوع الاقتصادي واتفقنا على تطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية في الأشهر والسنوات المقبلة، وأخبرت نظيري السعودي أنه عندما كانت هناك علاقات جيدة بين بلدينا، لم يكن هناك تحسن ملموس في علاقاتنا الاقتصادية، لكن هذه المرة، نرى أن تحقيق المشاريع الاقتصادية هو من أولويات الحكومة السعودية.

وردا على سؤال أنه في ظل العقوبات المفروضة على إيران كيف يمكن للسعودية أن تستثمر في إيران؟ وقال: العقوبات على إيران ليست دائمية وفي إطار القوانين الدولية، لدينا دائما إمكانيات ومرافق تحت تصرفنا.

إيران تعارض علاقات دول المنطقة مع "إسرائيل"

وبشأن إمكانية إقامة علاقات جيدة بين الرياض وتل أبيب، قال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية: بالطبع نحن ضد تطبيع العلاقات بين دول المنطقة والكيان الإسرائيلي.. وناقشت أنا ونظيري السعودي الحاجة إلى دعم فلسطين.. وعندما كنت اتحدث معه في بكين، شاهدنا الهجوم الإسرائيلي على المسجد الأقصى في القدس، واتفقنا على إدانة هذا العمل ودعم فلسطين.

إيران موجودة في هذا البلد بطلب من الحكومة السورية

ثم أجاب أميرعبداللهيان على سؤال فيغارو حول ما إذا كانت إيران مستعدة للانسحاب من سوريا وقال: نحن في هذا البلد بناء على طلب الحكومة السورية، ولا يوجد سوى عدد قليل من المستشارين العسكريين في هذا البلد.. وبإعلاني هذا أقول لكم إن أمن المنطقة مهم بالنسبة لنا كما هو للسعودية.

المفاوضات بين الرياض وصنعاء تتقدم

ثم أجاب على سؤال حول الحرب في اليمن وقال: نحن على اتصال بكل أطراف الحرب في اليمن.. منذ بداية النزاعات في هذا البلد، لم نعتبر الحرب حلا في اليمن.. لقد أكدنا دائما على وقف الحرب ووقف إطلاق النار وبدء المفاوضات ورفع الحصار.. القرار النهائي بيد اليمنيين، لكن المنطقة بحاجة إلى إنهاء الصراع في اليمن.. التقيت مؤخرا بمحمد عبد السلام، ممثل أنصار الله في عمان.. لقد بذلت جماعة أنصار الله جهودا إيجابية في هذا المجال.. المفاوضات بين السلطات السعودية وأنصار الله تتقدم.

المطالب المفرطة من الطرف الآخر أعاقت تقدم المفاوضات النووية

وفي الختام، قال وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية حول آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية: لقد أجرينا مفاوضات طويلة في فيينا.. كنا على وشك التوصل إلى اتفاق، لكن الطرف الآخر كان لديه الكثير من المطالب التي أعاقت تقدم المفاوضات.. لكن طريق الدبلوماسية والمفاوضات مستمر.

وتابع أميرعبداللهيان: أتواصل مع جوزيب بوريل (الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية)، وزميلي على باقري (كبير المفاوضين الإيرانيين) يتواصل مع إنريكي مورا (نائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي) بشأن الملف النووي.

وبخصوص العلاقات الإيرانية - الأميركية بيّن أميرعبداللهيان أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر عبر وسطاء في المنطقة وحتى عبر الأوروبيين.

وكانت قد اتفقت كل من إيران والسعودية، بداية آذار /مارس الفائت، على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح السفارات، في استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، خلال لقاءات ومفاوضات إيرانية سعودية جرت ما بين 6 و10 آذار/مارس في بكين.
رقم : 1061016
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صنعاء تدعو لتبادل الأسرى بشكل كامل ...هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
صنعاء تدعو لتبادل الأسرى بشكل كامل ...هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
أبعاد ضعف الجيش الإسرائيلي .. عامل القوة البشرية
أبعاد ضعف الجيش الإسرائيلي .. عامل القوة البشرية
30 أيار 2023
مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية.. نفوذ إيران المتزايد في إفريقيا يثير قلقنا
مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية.. نفوذ إيران المتزايد في إفريقيا يثير قلقنا
30 أيار 2023
سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع .. هل يُرهب نتنياهو الفلسطينيين؟
سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع .. هل يُرهب نتنياهو الفلسطينيين؟
30 أيار 2023
وجهة النظر السوريّة حول مشاركة الأسد في قمة جدة
وجهة النظر السوريّة حول مشاركة الأسد في قمة جدة
30 أيار 2023
مفاوضات سلطان عمان في طهران... الأهداف والمحاور
مفاوضات سلطان عمان في طهران... الأهداف والمحاور
30 أيار 2023
استراتيجية بايدن ونتنياهو لقطع العلاقات بين إيران والسعودية
استراتيجية بايدن ونتنياهو لقطع العلاقات بين إيران والسعودية
29 أيار 2023
الشيعة أكبر الغائبين عن إصلاحات ابن سلمان
الشيعة أكبر الغائبين عن إصلاحات ابن سلمان
29 أيار 2023
خيبة أمل الغرب من الاستقبال الحار لبشار الأسد في جدة
خيبة أمل الغرب من الاستقبال الحار لبشار الأسد في جدة
29 أيار 2023
زيارة سلطان عمان الى ايران.. توطيد الموطد ووساطات في مصلحة الجميع
زيارة سلطان عمان الى ايران.. توطيد الموطد ووساطات في مصلحة الجميع
29 أيار 2023
رئيسي: بعض الدول الغربية تسعى لإثارة الخلافات بين أعضاء"أوبك"
رئيسي: بعض الدول الغربية تسعى لإثارة الخلافات بين أعضاء"أوبك"
27 أيار 2023
كيف تبدو ملامح التقارب بين مصر وإيران؟
27 أيار 2023
أمريكا تلطُم نتنياهو على وجهه.. لا خيار لنا أمام إيران إلا الدبلوماسية
أمريكا تلطُم نتنياهو على وجهه.. لا خيار لنا أمام إيران إلا الدبلوماسية
27 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع .. هل يُرهب نتنياهو الفلسطينيين؟
وجهة النظر السوريّة حول مشاركة الأسد في قمة جدة
مفاوضات سلطان عمان في طهران... الأهداف والمحاور
الشيعة أكبر الغائبين عن إصلاحات ابن سلمان