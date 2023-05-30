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الثلاثاء 30 أيار 2023 ساعة 21:00

حزب الله: نأخذ على عاتقنا خدمة الناس في ظل ظروف لبنان الصعبة

حزب الله: نأخذ على عاتقنا خدمة الناس في ظل ظروف لبنان الصعبة
وخلال رعايته اليوم الثلثاء حفل اللقاء السنوي للعاملات في الهيئات النسائية في منطقة بيروت، والذي أقيم في مجمع السيدة زينب (ع)، قال السيد صفي الدين: نحن في حزب الله أخذنا على عاتقنا أن نكون في خدمة الناس في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها بلدنا، وفي ظل الظروف السياسية الشائكة والمعقدة والمعتمدة.

وأشار إلى أنَ عند البعض لا يبدو أن هناك حلولًا للمشاكل الكبيرة التي يعانيها لبنان حتى نكون واضحين أمام الجميع وأمام كل اللبنانيين، معتبرًا أنَه بهذه العقليات السياسية "البائسة لا يتوخى أحد من اللبنانيين أن تكون هناك حلول سريعة، لا في موضوع الرئاسة، ولا في موضوع الاقتصاد.

ولفت السيد صفي الدين إلى أنَه أمام هذه المعطيات، نحن نتحمل مسؤولية شرعية ومسؤولية إنسانية ومسؤولية أخلاقية ومسؤولية وطنية تجاه أبناء مجتمعنا وكل الذين يمكن أن نصل إليهم بالخدمة في المجتمع في الموضوع الصحي والغذائي وفي موضوع تأمين المستلزمات على مستوى الدواء والاحتياجات في دعم البلديات، وهذا ما نفعله فعلًا.
رقم : 1061021
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