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الأربعاء 31 أيار 2023 ساعة 08:13

35 منظمة استيطانية تعمل على تهويد القدس والأقصى

35 منظمة استيطانية تعمل على تهويد القدس والأقصى
وأوضح بكيرات، في تصريح صحفي، نقلته حرية نيوز أن سلطات الاحتلال وضعت مدينة القدس في دائرة الاستهداف كمّاً ونوعًا بطريقةٍ مُختلقة عن استهدافها على مدار العقود الماضية.

ونبه إلى أن استهداف الاحتلال للقدس أصبح عَلنيًّا ومُتسارعًا، ويشمل جميع نواحي الحياة، من خلال تحوّل كامل ومُمنهج يهدف للتعجيل بخلق عاصمةٍ يهودية برموز توراتية، وصولاً “للهيكل المزعوم”، وطمس كلّ ما هو إسلامي وفلسطيني.

وأكد الشيخ بكيرات أن إعمار المسجد الأقصى وشدّ الرحال إليه، هو الركيزة الأساسية لتحطيم كل المُخطّطات الإسرائيلية، والوعي بأنّ الاحتلال إلى زوال.

وانطلقت منذ أمس دعوات فلسطينية بضرورة التصدي لعمليات التدنيس الواسعة التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة، والمسجد الأقصى بشكل خاص.

ودعا نشطاء مقدسيون للحشد في المدينة المحتلة، لحمايتها من مسيرة “المثليين” التي ستقام يوم الخميس القادم بحماية قوات الاحتلال التي استدعت 2000 من عناصرها لتأمين المسيرة، بحسب المركز الفلسطيني للاعلام.

وفي انتهاك خطير وتصعيد للحرب الدينية، يستعد الاحتلال لتنظيم حفل استيطاني تهويدي في القصور الأموية قرب الأقصى يوم الجمعة القادم، في محاولة لتزييف معالم القصور وتمرير روايته التوراتية لخداع العالم حول حقيقة هويتها الإسلامية.
رقم : 1061093
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