الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 31 أيار 2023 ساعة 12:16

برلماني إيراني: ردنا سيكون بصواريخ خيبر وزلزال على أي اعتداء

برلماني إيراني: ردنا سيكون بصواريخ خيبر وزلزال على أي اعتداء
وقال آصفري عضو لجنة المجالس المحلية في مجلس الشورى الاسلامي ، في إشارة إلى ازاحة الستار عن صاروخ خرمشهر 4 (خيبر) الباليستي: ان قدرات قواتنا المسلحة اليوم محلية وتقوم بإنتاج صواريخ متخفية عن الرادار وليس بامكان اي رادار تتبع هذه الصواريخ.

وأضاف: بالنظر إلى مدى صاروخ خرمشهر البالغ أكثر من 2000 كيلومتر، فإذا كانت القواعد الأميركية والصهيونية تهدد بلادنا ، فسوف نرد على تهديداتهم.

وتابع النائب في مجلس الشورى الاسلامي: إن صنع وإنتاج صواريخ خرمشهر يظهر القدرات الوطنية لقواتنا المسلحة ، بالطبع ، نستخدم قدرات قواتنا المسلحة في مجال إنتاج الصواريخ وإنجازاتها بهدف الردع .

وقال آصفري: طالما أن دولة ما لا تشكل تهديدًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، فلن نستخدم قدراتنا الصاروخية ضدها ، ولكن لو ارادت أي دولة أن تشكل تهديدًا او سهلت للاعداء امكانية استخدام اراضيها للقيام باعمال عدائية، فسنرد بالتأكيد على اجراءاتهم بصواريخ خرمشهر وزلزال النقطوية والمتخفية عن الرادار.

يذكر ان القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية ازاحت الستار مؤخرًا عن صاروخ خرمشهر 4 (خيبر) الباليستي البالغ مداه اكثر من 2000 كيلومتر وله القدرة على التخفي عن الرادار.
رقم : 1061148
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مميّزات ثورة الإمام الخميني
مميّزات ثورة الإمام الخميني
أهمية التاريخ وكتابته من منظور الإمام الخميني (قدس سره)
31 أيار 2023
الإمام الخميني (قده).. فجر الأمّة وشمسها
الإمام الخميني (قده).. فجر الأمّة وشمسها
31 أيار 2023
سيرة الإمام الخميني قدس سره في النضال
سيرة الإمام الخميني قدس سره في النضال
31 أيار 2023
إيران: نأمل أن تقوم الدول الغربية بمراجعة وتصحيح سياستها تجاه سوريا قريبا
إيران: نأمل أن تقوم الدول الغربية بمراجعة وتصحيح سياستها تجاه سوريا قريبا
31 أيار 2023
صنعاء تدعو لتبادل الأسرى بشكل كامل ...هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
صنعاء تدعو لتبادل الأسرى بشكل كامل ...هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
30 أيار 2023
أبعاد ضعف الجيش الإسرائيلي .. عامل القوة البشرية
أبعاد ضعف الجيش الإسرائيلي .. عامل القوة البشرية
30 أيار 2023
مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية.. نفوذ إيران المتزايد في إفريقيا يثير قلقنا
مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية.. نفوذ إيران المتزايد في إفريقيا يثير قلقنا
30 أيار 2023
سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع .. هل يُرهب نتنياهو الفلسطينيين؟
سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع .. هل يُرهب نتنياهو الفلسطينيين؟
30 أيار 2023
وجهة النظر السوريّة حول مشاركة الأسد في قمة جدة
وجهة النظر السوريّة حول مشاركة الأسد في قمة جدة
30 أيار 2023
مفاوضات سلطان عمان في طهران... الأهداف والمحاور
مفاوضات سلطان عمان في طهران... الأهداف والمحاور
30 أيار 2023
استراتيجية بايدن ونتنياهو لقطع العلاقات بين إيران والسعودية
استراتيجية بايدن ونتنياهو لقطع العلاقات بين إيران والسعودية
29 أيار 2023
الشيعة أكبر الغائبين عن إصلاحات ابن سلمان
الشيعة أكبر الغائبين عن إصلاحات ابن سلمان
29 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مميّزات ثورة الإمام الخميني
الإمام الخميني (قده).. فجر الأمّة وشمسها
سيرة الإمام الخميني قدس سره في النضال
سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع .. هل يُرهب نتنياهو الفلسطينيين؟