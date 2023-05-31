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الأربعاء 31 أيار 2023 ساعة 13:54

غروسي: أحرزنا تقدما في بعض القضايا مع إيران

غروسي: أحرزنا تقدما في بعض القضايا مع إيران
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ردا على سؤال حول الاتفاقات الأخيرة للوكالة مع إيران وتسوية قضيتين من الخلافات بين إيران والوكالة: "سيُنشر تقريري عن الوضع فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي قريباً".

وأضاف: "نحن منشغلون بالعمل في عدة قضايا مع إيران. لقد أحرزنا تقدما في بعض المجالات. هذه القضية انسيابية مستمرة ولم نصل إلى أي محطة نهائية.

وكان مصدر مطلع قد أعلن إغلاق الملف المعروف باسم أباده (مريوان). حيث كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد زعمت بناءً على معلومات خاطئة ومجهولة المصدر أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم في 4 مواقع.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة إدعاء آخر للوكالة بشأن وجود جسيمات بنسبة 83.7%، في المفاوضات الفنية بين إيران والوكالة وتسويته من خلال التفسيرات الفنية التي قدمتها.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد زعمت أنها عثرت على جسيمات مخصبة بنسبة تصل إلى 83.7٪ في إيران.

كما وافقت إيران على تركيب عدد من الكاميرات في المنشآت النووية في أصفهان. ووفقا لهذا المصدر المطلع، تم تثبيت ما يقرب من ثلث الكاميرات غير متصلة و لا تنقل المعلومات.
رقم : 1061176
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