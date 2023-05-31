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الأربعاء 31 أيار 2023 ساعة 13:58

وزير الداخلية: حرکة المرور على الحدود الإيرانية -الأفغانية جاریة

وزير الداخلية: حرکة المرور على الحدود الإيرانية -الأفغانية جاریة
وقال "احمد وحيدي" على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بشأن التوتر الحدودي بين إيران وأفغانستان ، إن هذه الاشتباكات اندلعت بسبب خطأ حرس الحدود الأفغاني ، مما أدت إلى استشهاد أحد حرس الحدود الإيراني ومقتل عدد من عناصر طالبان.

وأضاف أن الأوضاع على الحدود مع أفغانستان هادئة في الوقت الراهن وحركة المرور جارية علیها.

وأضاف: "للأسف شهدنا مثل هذه الأحداث عدة مرات و دعا حرکة طالبان والسلطات الأفغانية لتوخی الحذر وتوجيه حرس حدودها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وصرح قائلا : أدلى بعض الأفغان من غير المسؤولين أو من ذوي الرتب الدنيا بتصريحات ضد إيران ووفقًا للتقارير الواردة ، فقد تم طردهم لأن تصريحاتهم كانت غير مناسبة وغير منطقية. والآن نحن نتفاعل مع حكام أفغانستان ، وويجب حل المشاكل من خلال الحوار.

یذکر أن عناصر طالبان قاموا السبت الماضي بإطلاق النار من داخل أفغانستان نحو مخفر ساسولي الحدودي التابع لقوات حرس الحدود الإيرانية في منطقة زابل (محافظة سيستان وبلوجستان) واستخدموا أنواعا مختلفة من الاسلحة، لكنهم واجهوا برد حاسم من حرس الحدود الايرانيين التابعين لقوى الأمن الداخلي.
رقم : 1061178
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