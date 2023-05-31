أبرز التطورات على الساحة السودانية 31-5-2023

و تتواصل المعارك في السودان، حيث مُدِّدت الهدنة، التي لم يتم التقيد بها مطلقاً، في محاولةٍ لنقل مساعدات إنسانية حيوية إلى هذا البلد، الذي أصبح على حافّة المجاعة في حين قالت رويترز عن مصدر دبلوماسي سوداني إن الجيش علق مشاركته في مفاوضات جدة.



فقد أفاد مصدر دبلوماسي سوداني اليوم الاربعاء، بأن الجيش علق مشاركته في مفاوضات جدة.



ونيران المعارك لا تزال تسمع في العاصمة الخرطوم بالرغم من تمديد الهدنة بين طرفي النزاع، حيث سمع دوي انفجار عنيف وسط تحليق للطائرات الحربية في جنوب المدينة.



وبرغم هذه الخروقات الا ان حدة الاشتباكات هدأت عن قبل بصورة كبيرة، وتمديد الهدنة لمدة خمسة ايام لاقى ترحيبا كبيرا من الدول الراعية له وهي السعودية والولايات المتحدة.



حيث اعتبر مكتب الشؤون الأفريقية التابع لوزارة الخارجية الأميركية ان تمديد الهدنة سيوفر الوقت لمزيد من المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.



المراقبون يرون ان الهدنة الهدف الرئيسي منها هو تهيئة الظروف نحو اتفاق دائم لوقف اطلاق النار، بين الجيش وقوات الدعم السريع ثم تهيئة الارضية نحو اتفاق ينهي الخلاف بين الجانبين.



الا ان حدة المعارك والتصريحات تؤكد ان هذا الامر لا يزال بعيد المنال، بسبب تشبث كل طرف بمواقفه ويسعى لاي انجاز على الارض يتم استغلاله في المفاوضات السياسية، وبسبب عدم قدرة اي طرف على الحسم العسكري، فيبدو ان المفاوضات ستبقى بين الاخذ والرد.



ومنذ 22 أيار الحالي، يُشيد الوسطاء السعوديون والأميركيون بوقف إطلاق النار، الذي ظلّ حبراً على ورق. فعلى الأرض، لم يتوقف القصف الجوي والمدفعي، واستمرّت تحركات المدرعات.



وقد أكّد القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أنّ القوات المسلّحة السودانية لم تستخدم بعدُ كامل قوّتها المميتة في صراعها مع قوات "الدعم السريع"، لكنّه توعد بأنها "قد تُضطر إلى ذلك".



وقال البرهان، خلال تفقّده بعض مواقع الجيش السوداني، إنّ "القوات المُسلّحة تخوض هذه المعركة نيابةً عن شعبها"، مؤكداً أنها "لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنّها ستضطر إلى ذلك إذا لم يَنْصَع العدو، أو يَستَجِبْ لصوت العقل"، بحسب بيانٍ صادر عن الجيش السوداني.



وأشار إلى أنّ "كلّ الفرق العسكرية لا تزال محتفظة بكامل قواتها بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد".



وفيما يتعلق بتمديد الهدنة مع قوات "الدعم السريع"، أشار البرهان إلى أنّ قرار التمديد جاءت الموافقة عليه "من أجل تسهيل تأمين الخدمات للمواطنين، الذين أنهكتهم اعتداءات المتمردين، الذين نهبوا ممتلكاتهم، وانتهكوا حرماتهم، وعذبوهم وقتلوهم".



وشدد على أنّ "القوات المسلحة ستظلّ مستعدةً للقتال حتي النصر، وأنّ المتمردين لن يستطيعوا أن ينالوا من السودان"، مؤكداً أنّ "النصر قريبٌ لا محالة".



وفي وقت سابق من يوم أمس، أفادت مصادر بتمديد الهدنة في السودان 5 أيام جديدة، بعد انتهاء الهدنة السابقة مساء الإثنين.



ورحّبت الرياض وواشنطن، في بيان مشترك، باتفاق الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.



وفي السياق جدّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، تأكيد دعم بلاده للجهود السعودية للتهدئة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان.



وبيّن الأنصاري أنّ مباحثات مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني، السفير دفع الله الحاج علي، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان المريخي، أمس، في الدوحة، تناولت البحث عن حلول للأزمة في السودان، وخصوصاً فيما يتعلق بالجانب الإنساني ووقف إطلاق النار.



وأكّد الأنصاري، في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، "انفتاح قطر على جميع الأطراف في السودان، لكن في إطار الجهود التي تقوم بها السعودية والولايات المتحدة الأميركية" في هذا الإطار.



واندلعت في 15 نيسان الماضي اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، تركّزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مُخلّفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.