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الأربعاء 31 أيار 2023 ساعة 16:11

الكرملين يعلن.. التأكيد على عزم بوتين وأردوغان اللقاء قريبا

الكرملين يعلن.. التأكيد على عزم بوتين وأردوغان اللقاء قريبا
وقال بيسكوف للصحفيين، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين بوتين وأردوغان، لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وتابع: "أين سيكون ومتى بالضبط، لم يتم الاتفاق على ذلك بعد مع الأخذ في الاعتبار جدول أعمال الرئيسين، ولكن هناك تفاهم ونحن بالفعل نستعد لمثل هذا اللقاء".

وكان بوتين أجرى، أمس الثلاثاء، محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لتهنئته على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وجاء في بيان الكرملين: "هنأ فلاديمير بوتين بحرارة رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا للدولة، مؤكدًا إسهامه الكبير في تطوير العلاقات الروسية التركية بطريقة بناءة ومفيدة للطرفين".

وأشار بوتين إلى أن الدعم الذي عبّر عنه الشعب التركي لقائده يفتح آفاقًا إضافية لتوسيع التعاون بين البلدين.

وفي السياق نفسه، أكد أردوغان التزامه بمواصلة العمل على جدول الأعمال الحالي بأكمله، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية.

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بأكثر من 52%.
رقم : 1061195
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