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الأربعاء 31 أيار 2023 ساعة 16:12

قاليباف: ايران اصبحت ضمن القوى العشر الاولى في العالم

قاليباف: ايران اصبحت ضمن القوى العشر الاولى في العالم
وقال قاليباف في تصريحه ظهر اليوم الاربعاء في حفل إحياء ذكرى شهداء مدينة إسفراين بمحافظة خراسان شمالي الواقعة شمال شرق ايران: إن أكبر درس يمكن تعلمه من الشهداء ومرحلة الدفاع المقدس (في التصدي للحرب العدوانية المفروضة من قبل النظام العراقي البائد على الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) هو التحرك على طريق العقلانية والقيم المعنوية والعدالة.

وقال: إن كل شعب إيران وأهالي منطقة خراسان خلقوا مفاخر عظيمة في ساحة المعركة خلال سنوات الدفاع المقدس الثماني ولم يتهاونوا دفاعًا عن أرض الإسلام والثورة وأمن البلاد.

واضاف: أن الحرب الهجينة والحرب المعرفية والإعلامية المعادية قد خلقت الكثير من التحديات للبلاد والشعب.

وقال قاليباف: ان الثقافة والإيمان بشعار "اننا قادرون" ترسخت وانتشرت بحيث أننا اليوم اصبحنا من بين القوى العشر الأولى في العالم.

وشدد على ضرورة تحويل رؤوس الأموال إلى ثروة ، وقال: مع كل الصعوبات والضغوط من الأعداء والعقوبات الظالمة، يجب تغيير أساليب تحويل رأس المال إلى ثروة.

وتابع: يجب الاستفادة من قدرات وطاقات الشباب الى اقصى الحدود لأن التركيبة السكانية تتجه نحو الشيخوخة ومن الضروري إعطاء الفرصة للشباب المتعلم والشعب لتطوير الاقتصاد.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي قائلا: ان استخدام العقل الجمعي سيكون له دور فعال في التحول الاقتصادي ، ويجب أن يكون هدفنا إفادة المزيد من الشعب وطبقة المجتمع المحرومة.
رقم : 1061196
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