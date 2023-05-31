أحدث العناوين :
الاحتلال يرفض تحرير الأسير وليد دقة ومستوطنون يعتدون على عائلته
استخبارات العراق العسكرية تطيح بأربعة إرهابيين خطرين بالأنبار ونينوى
طالبان تنفي إغلاق معبر 'إسلام قلعة' الحدودي مع ايران
بكين تدعو واشنطن لوقف الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي
رئيسي يؤكد على حل مشاكل الرعايا الايرانيين في خارج البلاد
البرلمان التركي الجديد يباشر عمله يوم الجمعة
الاتحاد الأفريقي يطرح خارطة طريق لتسوية الأزمة في السودان
لافروف: على السفراء الأمريكيين عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى
القضاء اللبناني يقرر ترك رياض سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر
احتجاجات في موريتانيا بعد وفاة مواطن أوقفته الشرطة
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
31 May 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
0
الأربعاء 31 أيار 2023 ساعة 16:44
القضاء اللبناني يقرر ترك رياض سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر
وفي نهاية الجلسة، قرر القاضي قبلان ترك سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر، مع الإبقاء على حجز جوازي سفره، وطلب من القضاء الألماني تزويده بملف استرداد سلامة، ليبنى على الشيء مقتضاه.
رقم :
1061201
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
مميّزات ثورة الإمام الخميني
أهمية التاريخ وكتابته من منظور الإمام الخميني (قدس سره)
31 أيار 2023
الإمام الخميني (قده).. فجر الأمّة وشمسها
31 أيار 2023
سيرة الإمام الخميني قدس سره في النضال
31 أيار 2023
إيران: نأمل أن تقوم الدول الغربية بمراجعة وتصحيح سياستها تجاه سوريا قريبا
31 أيار 2023
صنعاء تدعو لتبادل الأسرى بشكل كامل ...هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
30 أيار 2023
أبعاد ضعف الجيش الإسرائيلي .. عامل القوة البشرية
30 أيار 2023
مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية.. نفوذ إيران المتزايد في إفريقيا يثير قلقنا
30 أيار 2023
سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع .. هل يُرهب نتنياهو الفلسطينيين؟
30 أيار 2023
وجهة النظر السوريّة حول مشاركة الأسد في قمة جدة
30 أيار 2023
مفاوضات سلطان عمان في طهران... الأهداف والمحاور
30 أيار 2023
استراتيجية بايدن ونتنياهو لقطع العلاقات بين إيران والسعودية
29 أيار 2023
الشيعة أكبر الغائبين عن إصلاحات ابن سلمان
29 أيار 2023
أحدث العناوين
الاحتلال يرفض تحرير الأسير وليد دقة ومستوطنون يعتدون على عائلته
استخبارات العراق العسكرية تطيح بأربعة إرهابيين خطرين بالأنبار ونينوى
طالبان تنفي إغلاق معبر 'إسلام قلعة' الحدودي مع ايران
بكين تدعو واشنطن لوقف الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي
رئيسي يؤكد على حل مشاكل الرعايا الايرانيين في خارج البلاد
البرلمان التركي الجديد يباشر عمله يوم الجمعة
الاتحاد الأفريقي يطرح خارطة طريق لتسوية الأزمة في السودان
لافروف: على السفراء الأمريكيين عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى
القضاء اللبناني يقرر ترك رياض سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر
احتجاجات في موريتانيا بعد وفاة مواطن أوقفته الشرطة
قاليباف: ايران اصبحت ضمن القوى العشر الاولى في العالم
الكرملين يعلن.. التأكيد على عزم بوتين وأردوغان اللقاء قريبا
سوريا تدين بأشد العبارات استهداف 'اوكرانيا' لموسكو بالطائرات المسيرة
ألمانيا تغلق 4 قنصليات روسية على أراضيها
أبرز التطورات على الساحة السودانية 31-5-2023
وزير الداخلية: حرکة المرور على الحدود الإيرانية -الأفغانية جاریة
مسؤول ايراني: إسطولنا الجوي مستعد لتسيير رحلات للقاهرة
غروسي: أحرزنا تقدما في بعض القضايا مع إيران
مميّزات ثورة الإمام الخميني
أهمية التاريخ وكتابته من منظور الإمام الخميني (قدس سره)
الأكثر قراءة
مناورة المقاومة ورسائلها..
"زيلينسكي" يلجأ للعرب.. هل سيقف العرب مع اوكرانيا؟
سكرتير مجلس الأمن الروسي يلتقي نظيريه من سوريا وعمان
إطلالة للسيد حسن نصرالله اليوم بمناسبة عيد المقاومة والتحرير
رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية يقرّ بخطورة إصابته في دونباس
رسميا.. ألمانيا تدخل في حالة ركود
المفتي قبلان: المقاومة أكبر ذخيرة استراتيجية للبنان
صد هجوم شنته 'درون' على مدينة سيفاستوبول الروسية
شويغو: الغرب مد كييف بأسلحة تتجاوز قيمتها 65 مليار دولار
فرنسا تطلب ترحيل 10 آلاف مهاجر تونسي عام 2022
إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الإحتلال لمخيم عقبة جبر
روسيا وكوريا الشمالية تعملان على إنشاء نظام تسوية بالروبل
روسيا: إحباط عملية تخريبية دبرتها المخابرات الأوكرانية لاستهداف محطتين للطاقة النووية
هل بإمكان "إسرائيل" أن تشن هجوماً على إيران؟
انهيار "إسرائيل" باعتراف الصهاينة
بريطانيا متورطة في نشر الفوضى في العديد من الدول ومنها إيران
الخارجية الروسية: طرد 5 دبلوماسيين سويديين من موسكو وفق المعاملة بالمثل
الكيان الإسرائيلي يشعر بالعزلة مجدداً.. إجماع العرب والاتفاقات الإقليمية هي السبب
بلدية الاحتلال تهدم منزلا وتجرف أرضا في القدس
مواقف نقابية مهنئة بعيد المقاومة والتحرير
الأخبار الساخنة
استئناف الرحلات الجوية بين البحرين وقطر اعتبارا من 25 مايو
الداوود لإسلام تايمز: يوم القدس العالمي محطة أساسية لنصرة فلسطين وقضيتها.. وطائفة الموحدين جزء من مشروع المقاومة
الأكثر بحثًا
قراءة في تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملفات الإقليمية
إخترنا لکم
مميّزات ثورة الإمام الخميني
الإمام الخميني (قده).. فجر الأمّة وشمسها
سيرة الإمام الخميني قدس سره في النضال
سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع .. هل يُرهب نتنياهو الفلسطينيين؟