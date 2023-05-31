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الأربعاء 31 أيار 2023 ساعة 16:44

القضاء اللبناني يقرر ترك رياض سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر

القضاء اللبناني يقرر ترك رياض سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر
وفي نهاية الجلسة، قرر القاضي قبلان ترك سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر، مع الإبقاء على حجز جوازي سفره، وطلب من القضاء الألماني تزويده بملف استرداد سلامة، ليبنى على الشيء مقتضاه.
رقم : 1061201
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