القضاء اللبناني يقرر ترك رياض سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر

اسلام تايمز (لبنان) - استمع المحامي العام التمييزي في لبنان القاضي عماد قبلان، اليوم الاربعاء، إلى إفادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بمضمون مذكرة التوقيف الألمانية، التي تتهمه بـ"التزوير وتبييض الأموال".