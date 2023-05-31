الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 31 أيار 2023 ساعة 16:45

لافروف: على السفراء الأمريكيين عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى

لافروف: على السفراء الأمريكيين عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى
وقال لافروف ردا على طلب للتعليق على كلام السفير الأمريكي لدى جنوب إفريقيا، ومزاعم واشنطن بشأن توريد أسلحة إلى روسيا: "إذا بدا شيء ما (السفير) للأمريكي أو أي سفير آخر في الخارج، من وراء المحيط أو من وراء البحر، فهو بحاجة بشكل عام إلى معرفة مكانته وعدم التدخل في شؤون الآخرين".

وأضاف لافروف أنه "إذا تطرقنا إلى موضوع إمدادات الأسلحة، فسوف أؤكد مرة أخرى أننا لا تنتهك المعايير الدولية أبدا. وزملاؤنا الغربيون ينتهكونها، معلنين الحياد، فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا، يضخون كميات هائلة من الأسلحة الحديثة بعيدة المدى وغير الآمنة، بما في ذلك تلك التي يستخدمونها في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، ادعى السفير الأمريكي لدى بريتوريا، روبن بريغيتي، بأن دولة جنوب إفريقيا تقوم بإمداد الجيش الروسي بالأسلحة، في إشارة إلى وصول السفينة الروسية إلى قاعدة البحرية سيمونستاون في جنوب إفريقيا، حيث بقيت هناك مدة يومين خلال الفترة الممتدة من 6 – 8 ديسمبر 2022.

ووفقا لبريغيتي، فإن الولايات المتحدة واثقة من أن السفينة كانت "محملة بالأسلحة والذخيرة"، وبعد ذلك عادت السفينة إلى روسيا.

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة خارجية دولة جنوب إفريقيا، أن بريغيتي اعتذر عن تصريحاته، وأقر بتجاوزه للخطوط الحمراء، عقب تلقيه احتجاجا رسميا من الوزارة.
رقم : 1061202
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مميّزات ثورة الإمام الخميني
مميّزات ثورة الإمام الخميني
أهمية التاريخ وكتابته من منظور الإمام الخميني (قدس سره)
31 أيار 2023
الإمام الخميني (قده).. فجر الأمّة وشمسها
الإمام الخميني (قده).. فجر الأمّة وشمسها
31 أيار 2023
سيرة الإمام الخميني قدس سره في النضال
سيرة الإمام الخميني قدس سره في النضال
31 أيار 2023
إيران: نأمل أن تقوم الدول الغربية بمراجعة وتصحيح سياستها تجاه سوريا قريبا
إيران: نأمل أن تقوم الدول الغربية بمراجعة وتصحيح سياستها تجاه سوريا قريبا
31 أيار 2023
صنعاء تدعو لتبادل الأسرى بشكل كامل ...هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
صنعاء تدعو لتبادل الأسرى بشكل كامل ...هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
30 أيار 2023
أبعاد ضعف الجيش الإسرائيلي .. عامل القوة البشرية
أبعاد ضعف الجيش الإسرائيلي .. عامل القوة البشرية
30 أيار 2023
مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية.. نفوذ إيران المتزايد في إفريقيا يثير قلقنا
مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية.. نفوذ إيران المتزايد في إفريقيا يثير قلقنا
30 أيار 2023
سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع .. هل يُرهب نتنياهو الفلسطينيين؟
سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع .. هل يُرهب نتنياهو الفلسطينيين؟
30 أيار 2023
وجهة النظر السوريّة حول مشاركة الأسد في قمة جدة
وجهة النظر السوريّة حول مشاركة الأسد في قمة جدة
30 أيار 2023
مفاوضات سلطان عمان في طهران... الأهداف والمحاور
مفاوضات سلطان عمان في طهران... الأهداف والمحاور
30 أيار 2023
استراتيجية بايدن ونتنياهو لقطع العلاقات بين إيران والسعودية
استراتيجية بايدن ونتنياهو لقطع العلاقات بين إيران والسعودية
29 أيار 2023
الشيعة أكبر الغائبين عن إصلاحات ابن سلمان
الشيعة أكبر الغائبين عن إصلاحات ابن سلمان
29 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مميّزات ثورة الإمام الخميني
الإمام الخميني (قده).. فجر الأمّة وشمسها
سيرة الإمام الخميني قدس سره في النضال
سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع .. هل يُرهب نتنياهو الفلسطينيين؟