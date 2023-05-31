رئيسي يؤكد على حل مشاكل الرعايا الايرانيين في خارج البلاد

جاء ذلك خلال "ملتقى رؤساء البعثات الايرانية في خارج البلاد"، الذي واصل نشاطه اليوم الاربعاء، باستضافة الخارجية الايرانية في طهران ورعاه "اية الله رئيسي".



رئيس الجمهورية اضاف : ان احد الخطوات الاساسية التي يتعين على وزارة الخارجية اتخاذها، هو توفير الظروف لاستقطاب المستثمرين الايرانيين وتحفيزهم على تبني مشاريع استثمارية داخل البلاد.



وفي جانب اخر من تصريحاته، نوه "اية الله رئيسي" الى ضرورة تفعيل دور اللجان المشتركة التي تعنى بمتابعة انجاز التوافقات ومذكرات التعاون، مضافا الى تنظيم اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة بين ايران وسائر الدول.