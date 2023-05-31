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الأربعاء 31 أيار 2023 ساعة 18:04

بكين تدعو واشنطن لوقف الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي

بكين تدعو واشنطن لوقف الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، في إفادة صحفية لها، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تستخدم منذ فترة طويلة الطائرات الموجودة فوق سفنها للقيام بأنشطة استطلاعية ضد الصين، ما يسبب أضرارا جسيمة لأمن الصين وسيادتها.

وقالت: إن "مثل هذه الأعمال الاستفزازية والخطيرة هي السبب الجذري لمشكلات الأمن البحري، ويجب على الولايات المتحدة أن توقف على الفور مثل هذه الأعمال الاستفزازية الخطيرة.

وأكدت، ماو نينغ، أن "الصين ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها بحزم".

وكانت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ قد قالت، أمس الثلاثاء: إن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الصينية من طراز J-16 قامت "بمناورة عدوانية غير ضرورية" أمام طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز RC-134 أثناء تحليقها فوق بحر الصين الجنوبي في 26 مايو.

ويدور الحديث عن أرخبيل شيشا (جزر باراسيل)، وجزر سبراتلي (نانشا)، وإحدى هذه الجزر هي جزيرة باج آسا (تيتو) وهوانجيان (شعاب سكاربورو)، فيما تشارك فيتنام وبروناي وماليزيا والفلبين بدرجات متفاوتة في هذا النزاع.

وغالبا ما يكون الوضع في هذه المنطقة معقدا بسبب مرور السفن الحربية الأمريكية، والتي، وفقا لوزارة الخارجية الصينية، تنتهك القانون الدولي، وتقوض سيادة الصين وأمنها.

وعلى الرغم من احتجاجات بكين، أعلنت واشنطن رسميا أن الولايات المتحدة سوف "تطفو وتطير" حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.

وقد قضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، يوليو 2016، بعد دعوى قضائية رفعتها الفلبين، بأن الصين ليس لديها أسباب للمطالبات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، وقررت المحكمة أن الأراضي المتنازع عليها في أرخبيل سبراتلي (نانشا) ليست جزرا ولا تشكل منطقة اقتصادية خالصة، ثم ردت بكين بأنها لا تعتبر قرار محكمة التحكيمة الدائمة في لاهاي ساريا، ولا تعترف به ولا تقبله.
رقم : 1061217
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