طالبان تنفي إغلاق معبر 'إسلام قلعة' الحدودي مع ايران

وقدمت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لحكومة طالبان إيضاحات بشأن الأنشطة في جمرك إسلام قلعة وكتبت في تغريدة: أفادت بعض وسائل الإعلام بتوقف انشطة "إسلام قلعة" في ولاية هرات، وهو ما ننفيه بقوة.



واضافت الوزارة: جمرك "إسلام قلعة" يعمل بشكل طبيعي ويقدم الخدمات اللازمة.



وفي هذا الصدد قال مولوي محمد عبدالله ، رئيس جمارك هرات: لا توجد مشكلة في جمرك إسلام قلعة وجميع الأنشطة تسير بشكل طبيعي.



وسبق أن نفت مصادر رسمية في ولاية هرات ومحافظة خراسان رضوي أي إغلاق للحدود واحتمال حدوث توتر ، وأعلنت أن الوضع على حدود إسلام قلعة هادئ.



ويقع معبر "إسلام قلعة" بين إيران وأفغانستان في محافظة هرات ويعد من المراكز المهمة لمرور الركاب والبضائع التجارية بين البلدين ويقابله من الجانب الايراني جمرك دوغارون بمحافظة خراسان رضوي الواقع شمال شرق البلاد.



وكانت مصادر خبرية ادعت إغلاق هذه الحدود المهمة بسبب التوتر الاخير الذي وقع بين إيران وحكومة طالبان في احدى النقاط الحدودية بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد وادى الى استشهاد احد افراد حرس الحدود الايراني واصابة اثنين آخرين فيما قُتِل عدد من افراد قوات طالبان في الاشتباك.