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الخميس 1 حزيران 2023 ساعة 10:07

اندلاع اشتباكات وإصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم شعفاط

اندلاع اشتباكات وإصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم شعفاط
واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، وكثفت من تواجدها العسكري، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات، وإصابة شاب برصاص الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط شرق القدس المحتلة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة المخفية في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وشنت حملة تفتيش للمنازل ما أدى إلى اعتقال شاب واقتياده إلى مراكز التحقيق.
وداهمت قوات الاحتلال منزل وقامت بعمليات حفر في محيطه خلال اقتحامها لقرية المزرعة الشرقية شرق محافظة رام الله والبيرة.
كما اعتقل جنود الاحتلال الشاب محمد حسين احمد كميل بعد مداهمة منزله في بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وتصدى مقاومون فلسطينيون بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم طولكرم، كما أشعل الشبان الإطارات في منتصف الطرق لمنع تقدم آليات الاحتلال.
 
رقم : 1061328
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