الصفحة الرئيسية
0
الخميس 1 حزيران 2023 ساعة 10:13

وزير الخارجية يتوجه الى جنوب افريقيا للمشاركة في اجتماع "اصدقاء بريكس"

وزير الخارجية يتوجه الى جنوب افريقيا للمشاركة في اجتماع "اصدقاء بريكس"
وسيعقد جتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس في كيب تاون بجنوب إفريقيا اليوم الخميس 1 حزيران /يونيو.
ودعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا وزراء خارجية الدول المتقدمة لعضوية البريكس، بمن فيهم أمير عبداللهيان ، للمشاركة في اجتماع أصدقاء البريكس.
وأعلنت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، أن اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" سيعقد في كيب تاون في الأول من يونيو/حزيران.
وجاء في بيان وزارة خارجية جنوب أفريقيا: "ستستضيف وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في 1 يونيو 2023، في كيب تاون، ويوفر الاجتماع فرصة لوزراء خارجية دول "بريكس" للتفكير في التطورات الإقليمية والعالمية".
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد ذلك، في 2 يونيو، سيعقد أيضًا اجتماع "أصدقاء "بريكس"، والذي دُعي إليه وزراء خارجية 15 دولة من أفريقيا والدول الجنوبية.
مجموعة "بريكس" تجمع البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وتنوي عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك ايران.
 
رقم : 1061331
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
"بالون التجسس" الإسرائيلي في سماء المقاومة
"بالون التجسس" الإسرائيلي في سماء المقاومة
1 حزيران 2023
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
1 حزيران 2023
الإعدامات في السعودية تتواصل.. غضب شعبي في البحرين على أحكام الإعدام في السعودية
الإعدامات في السعودية تتواصل.. غضب شعبي في البحرين على أحكام الإعدام في السعودية
1 حزيران 2023
قائد الثورة: مصلحة القوى الاستكبارية عبر التاريخ طمس ذكرى واسم الشهداء وبطولاتهم
قائد الثورة: مصلحة القوى الاستكبارية عبر التاريخ طمس ذكرى واسم الشهداء وبطولاتهم
1 حزيران 2023
التجربة الحيّة للثورة الإسلامية في إيران
التجربة الحيّة للثورة الإسلامية في إيران
إنتصار الثورة الإسلامية
1 حزيران 2023
القوات المسلحة الإيرانية: نرصد الأقمار الصناعية التي تمرّ عبر أجواء إيران
القوات المسلحة الإيرانية: نرصد الأقمار الصناعية التي تمرّ عبر أجواء إيران
1 حزيران 2023
سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال في طولكرم
سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال في طولكرم
1 حزيران 2023
قائد الثورة الاسلامية: إيران وتركمانستان أقارب ولديهما الكثير من القواسم الثقافية
قائد الثورة الاسلامية: إيران وتركمانستان أقارب ولديهما الكثير من القواسم الثقافية
31 أيار 2023
مميّزات ثورة الإمام الخميني
مميّزات ثورة الإمام الخميني
31 أيار 2023
أهمية التاريخ وكتابته من منظور الإمام الخميني (قدس سره)
أهمية التاريخ وكتابته من منظور الإمام الخميني (قدس سره)
31 أيار 2023
الإمام الخميني (قده).. فجر الأمّة وشمسها
الإمام الخميني (قده).. فجر الأمّة وشمسها
31 أيار 2023
سيرة الإمام الخميني قدس سره في النضال
سيرة الإمام الخميني قدس سره في النضال
31 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
مميّزات ثورة الإمام الخميني
الإمام الخميني (قده).. فجر الأمّة وشمسها