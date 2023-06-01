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الخميس 1 حزيران 2023 ساعة 11:47

700 عسكري من الناتو توجهوا إلى كوسوفو

700 عسكري من الناتو توجهوا إلى كوسوفو
وشدد ستولتنبرغ، على أن ذلك لا يعني رفض التسوية السلمية للنزاع في تلك المنطقة.

وأضاف: "توجه 700 عسكري من الحلف إلى كوسوفو، لدعم قواتنا هناك. لكن هذا لا يعني التخلي عن التسوية السلمية، لأن الناتو يدعم بشكل كامل المفاوضات [بين بلغراد وبريشتينا] تحت رعاية الاتحاد الأوروبي".

في وقت سابق أعلن ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء الماضي، أن الناتو سيقوم ليس فقط بإرسال 700 عسكري من احتياطي العمليات إلى كوسوفو، بل سيضع كتيبة أخرى في حالة تأهب حتى يمكن إرسالها إلى هناك إذا لزم الأمر.

وقال: "سنتخذ جميع الإجراءات لضمان توفر كل القوة اللازمة لدى قوات الناتو في كوسوفو لكي تتمكن من الوفاء بتفويضها"، مؤكدا إصابة 30 من أفراد الناتو العسكريين خلال الاشتباكات.
رقم : 1061347
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