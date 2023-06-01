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الخميس 1 حزيران 2023 ساعة 11:49

إمكانية وصول إيران السريع لـ 6.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

إمكانية وصول إيران السريع لـ 6.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
وقال فرزين على هامش اجتماعاته مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في واشنطن: تمتلك إيران حاليا 4.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 6.7 مليار دولار) من حقوق السحب الخاصة، والتي يمكن الاستفادة من هذه الموارد لمساعدة الوضع الاقتصادي الحالي باستخدام هذه الميزة بسرعة وبأقل الإجراءات الإدارية.

وأضاف: في أوقات مختلفة عندما يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً ، يقوم صندوق النقد الدولي من أجل مساعدة أعضائه بخلق سيولة تسمى (تخصيص حقوق السحب الخاصة) "حق السحب الخاص" بحيث تعتمد الدول على تلك السيولة للخروج من الركود.

وقال فرزين: في هذا الصدد ، قبل عام 2021 ، كان هناك 1.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حقوق سحب خاصة) في حساب إيران ، وفي الأشهر الأخيرة من ذلك العام ، تمت إضافة 3.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة إلى الرصيد السابق في شكل خطة صندوقية للتعامل مع الركود الاقتصادي الناجم عن كورونا ، وتمتلك ايران حاليا 4.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (6.7 مليار دولار).
رقم : 1061348
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