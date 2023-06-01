قائد الثورة: مصلحة القوى الاستكبارية عبر التاريخ طمس ذكرى واسم الشهداء وبطولاتهم

وفيما يلي تصريحات قائد الثورة الإسلامية في الاجتماع مع منظمي المؤتمر الوطني لإحياء ذكرى 2044 شهيد سبزوار ، وكذلك منظمي المؤتمر الوطني لشهداء نيشابور البالغ عددهم 2498 شهيدا وجمعا من عوائل شهداء هاتين المدينتين الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي ونشرت صباح اليوم في مكان انعقاد المؤتمر في سبزوار.



واعتبر سماحته، في هذا اللقاء، أن إحياء ذكرى الشهداء هو جهاد عظيم ومساو لجهاد إحياء الدم المقدس الذي أريق في كربلاء، وقال: يجب أن نعمل بجد ونستخدم الفن وأن نستخدم طرقا إبداعية وجذابة للتذكر ونقل سلوك الشهداء ونضالهم إلى جيل الشباب والأجيال القادمة.



كما دعا إلى تعريف الشباب بالتاريخ والعلماء والعظمة الروحية والعلمية للمدن، بما في ذلك نيشابور وسبزوار.