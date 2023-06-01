الكيان الصهيوني يعترف رسمياً بمقتل أحد ضباط الموساد في إيطاليا

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الصهيوني: “وصل نعش متقاعد الموساد الذي قتل في مأساة القوارب، بسبب سوء الأحوال الجوية، في بحيرة ماجوري في شمال إيطاليا، إلى إسرائيل صباح اليوم”.



وأضاف البيان: “بسبب خدمته في الوكالة، لا توجد تفاصيل أخرى متاحة”. وتابع: “لقد فقد الموساد زميلا عزيزا ومخلصا ومهنيا كرس حياته لعقود من الزمن لأمن دولة إسرائيل، حتى بعد تقاعده”.



صحيفة “معاريف” تكشف معلومات



وقد كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية معلومات عن حادثة انقلاب القارب حيث اجتمعت على متن القارب مجموعة من عملاء الاستخبارات الإيطالية والموساد الصهيوني.



ووفقا لوسائل إعلام إيطالية، فقد غرق 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بانقلاب قارب سياحي كان على متنه نحو 25 شخصا، ومن بين القتلى عنصران في الاستخبارات الإيطالية و”إسرائيلي” في الخمسينيات من عمره.



وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن ضباط المخابرات الإيطاليين والإسرائيليين حضروا اجتماعات سرية في إقليم لومباردي، تبادلوا خلالها معلومات ووثائق سرية.



ويبدو أن أحد ضباط الاستخبارات الحاضرين في الاجتماعات يعرف القبطان، وعرض عليه الإبحار بيخته للاحتفال بعيد ميلاد أحد ضباط المخابرات.



وأظهر التحقيق في القضية أن القبطان تجاهل التنبؤات الجوية كما يشتبه في أن القبطان وضع 23 راكبا على قاربه الذي يبلغ طوله 15 مترا فقط، ولا تتعدى سعته 15 شخصا.



ووفقا لـ”معاريف”، فقد بدا الأمر وكأنه حادث روتيني، لكن الغموض المحيط بهوية القتيل “الإسرائيلي” والأحداث التي أعقبت حادث انقلاب القارب السياحي، أثار الكثير من التساؤلات.



