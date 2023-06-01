امير عبداللهيان يصل الى كيب تاون للمشاركة في اجتماع بريكس

وكانت وزيرة خارجية جنوب افريقيا السيدة "نالدي بالدور"، قد وجهت دعوة الى نظيرها الايراني لحضور اعمال هذا الاجتماع.



اجتماع بريكس المقام حاليا في كيب تاون (ثالث أكبر مدن جنوب أفريقيا من حيث عدد السكان)، يتيح فرصا مواتية لوضع الخطط المستقبلية بشان انضمام ايران الى هذه المجموعة الاقتصادية، والتي تضم نصف العدد السكاني على مستوى العالم، وايضا عقد اللقاءات والمشاورات الثنائية من اجل تسهيل هذه العملية.



وكانت وزيرة خارجية جنوب افريقيا قد وجهت دعوة الى 15 وزير خارجية لدى مختلف البلدان، للمشاركة في اجتماع بريكس؛ متطلعة بان يتوصل هؤلاء الوزراء الى اليات مناسبة للتعاطي مع التطورات الاقليمية والدولية.