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الخميس 1 حزيران 2023 ساعة 18:53
وزير الثقافة الإيراني:

18 دولة شاركت في مهرجان الإمام الرضا (ع) الدولي

18 دولة شاركت في مهرجان الإمام الرضا (ع) الدولي
وقال إسماعيلي في الحفل الختامي لمهرجان الإمام الرضا (ع) الدولي العشرين في مدينة مشهد المقدسة مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران: إن ناشطين في مجال الثقافة والفن من 18 دولة ابتكروا وأبدعوا أعمالا، من بينها مهرجان الشعر العربي الذي تألق كثيرا وانتشر في بلدان المنطقة، لذلك يجب أن تستمر الأعمال الثقافية والفنية التي تتمحور حول الإمام الرؤوف (الإمام الرضا عليه السلام).

وأضاف أن: الهجرة التاريخية للإمام الرضا (ع) من المدينة المنورة إلى مرو و خراسان و إيران، كانت هجرة تاريخية ونقطة تحول ربما تناولها القليل من المؤرخين والمفكرين، ولا شك أن بداية تألق الحضارة الإسلامية في إيران وخاصة في خراسان تشكلت مع وجود الإمام الرؤوف (ع)، واليوم تحولت هذه الشجرة الطيبة إلى شجرة عملاقة بوجود هذا الإمام.

وعبر إسماعيلي عن امتنانه لزملائه في وزارة الثقافة ومؤسسة الإمام الرضا (ع) وجميع المؤسسات والمنظمات الثقافية بالدولة، حيث أقيمت 27 فعالية كبرى في 21 محافظة في إطار المهرجان الدولي العشرين للإمام الرضا (ع).
رقم : 1061427
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