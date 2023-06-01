الجیش الروسي یعلن صد محاولة غزو أوكرانية لأراضيها

وقالت وزارة الدفاع الروسية على "تليغرام": "بعد قصف مكثف لمنشآت مدنية في منطقة بيلغورود، حاولت مجموعات إرهابية أوكرانية تعدّ سريتين من المشاة معززتين بدبابات غزو الأراضي الروسية".



ويوم الثلاثاء، قتل شخص وأصيب اثنان بجروح، في قصف أوكراني على مركز للنازحين في منطقة بيلغورود الحدودية، بحسب ما أعلن الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف.



وشنت أوكرانيا أكبر هجوم بالطائرات المُسيرة على الإطلاق على موسكو يوم الثلاثاء بحسب ما قالت روسيا التي أكدت أن الدفاعات الجوية تصدت لها.



وأصاب حطام الطائرات المسيرة بعضا من أرقى المناطق في موسكو بما في ذلك لينينسكي بروسبكت، وهو شارع واسع أُنشئ في ظل قيادة جوزيف ستالين، ومنطقة في غرب موسكو حيث تقيم النخبة الروسية بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين.



واتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوكرانيا بالسعي لـ"ترويع" الروس بعد الهجوم، مشيداً بمنظومة الدفاع الجوي في العاصمة التي عملت "بشكل مرضٍ" على حد قوله.