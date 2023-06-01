الصفحة الرئيسية
0
الخميس 1 حزيران 2023 ساعة 18:54

الجیش الروسي یعلن صد محاولة غزو أوكرانية لأراضيها

الجیش الروسي یعلن صد محاولة غزو أوكرانية لأراضيها
وقالت وزارة الدفاع الروسية على "تليغرام": "بعد قصف مكثف لمنشآت مدنية في منطقة بيلغورود، حاولت مجموعات إرهابية أوكرانية تعدّ سريتين من المشاة معززتين بدبابات غزو الأراضي الروسية".

ويوم الثلاثاء، قتل شخص وأصيب اثنان بجروح، في قصف أوكراني على مركز للنازحين في منطقة بيلغورود الحدودية، بحسب ما أعلن الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف.

وشنت أوكرانيا أكبر هجوم بالطائرات المُسيرة على الإطلاق على موسكو يوم الثلاثاء بحسب ما قالت روسيا التي أكدت أن الدفاعات الجوية تصدت لها.

وأصاب حطام الطائرات المسيرة بعضا من أرقى المناطق في موسكو بما في ذلك لينينسكي بروسبكت، وهو شارع واسع أُنشئ في ظل قيادة جوزيف ستالين، ومنطقة في غرب موسكو حيث تقيم النخبة الروسية بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين.

واتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوكرانيا بالسعي لـ"ترويع" الروس بعد الهجوم، مشيداً بمنظومة الدفاع الجوي في العاصمة التي عملت "بشكل مرضٍ" على حد قوله.
رقم : 1061428
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
فكر الإمام الخميني(قدس) ونهضة الشعوب
فكر الإمام الخميني(قدس) ونهضة الشعوب
رئيس جامعة الامام الخميني: شخصية الامام الخميني (رض) وأفكاره جذبت العالم إليه
رئيس جامعة الامام الخميني: شخصية الامام الخميني (رض) وأفكاره جذبت العالم إليه
1 حزيران 2023
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
1 حزيران 2023
"بالون التجسس" الإسرائيلي في سماء المقاومة
"بالون التجسس" الإسرائيلي في سماء المقاومة
1 حزيران 2023
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
1 حزيران 2023
الإعدامات في السعودية تتواصل.. غضب شعبي في البحرين على أحكام الإعدام في السعودية
الإعدامات في السعودية تتواصل.. غضب شعبي في البحرين على أحكام الإعدام في السعودية
1 حزيران 2023
قائد الثورة: مصلحة القوى الاستكبارية عبر التاريخ طمس ذكرى واسم الشهداء وبطولاتهم
قائد الثورة: مصلحة القوى الاستكبارية عبر التاريخ طمس ذكرى واسم الشهداء وبطولاتهم
1 حزيران 2023
التجربة الحيّة للثورة الإسلامية في إيران
التجربة الحيّة للثورة الإسلامية في إيران
إنتصار الثورة الإسلامية
1 حزيران 2023
القوات المسلحة الإيرانية: نرصد الأقمار الصناعية التي تمرّ عبر أجواء إيران
القوات المسلحة الإيرانية: نرصد الأقمار الصناعية التي تمرّ عبر أجواء إيران
1 حزيران 2023
سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال في طولكرم
سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال في طولكرم
1 حزيران 2023
قائد الثورة الاسلامية: إيران وتركمانستان أقارب ولديهما الكثير من القواسم الثقافية
قائد الثورة الاسلامية: إيران وتركمانستان أقارب ولديهما الكثير من القواسم الثقافية
31 أيار 2023
مميّزات ثورة الإمام الخميني
مميّزات ثورة الإمام الخميني
31 أيار 2023
أهمية التاريخ وكتابته من منظور الإمام الخميني (قدس سره)
أهمية التاريخ وكتابته من منظور الإمام الخميني (قدس سره)
31 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
مميّزات ثورة الإمام الخميني
الإمام الخميني (قده).. فجر الأمّة وشمسها