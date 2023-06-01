الصفحة الرئيسية
0
الخميس 1 حزيران 2023 ساعة 19:57

محافظ أربيل: مستعدون لفتح معبر حدودي جديد مع إيران

محافظ أربيل: مستعدون لفتح معبر حدودي جديد مع إيران
"خوشناو" قال ذلك خلال الاجتماع الأول بين رؤساء المحافظات الحدودية الإيرانية مع نظرائهم بإقليم كردستان العراق، الذي عقد اليوم الخميس في مدينة أروميه مركز محافظة آذربايجان الغربية.

ودعا المسؤول في حكومة إقليم كردستان العراق، وزير الخارجية الإيراني للتعاون في إنشاء معبر أشنويه الحدودي، مؤكدا أن هذا المشروع سيؤدي إلى تعزيز الطاقات الاقتصادية وبالتالي زيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

وأردف محافظ أربيل أن إنشاء الأسواق والمجمعات الصناعية المشتركة في معبر تمرجين الحدودي، بدوه يؤدي إلى توسيع العلاقات التجارية الثنائية.

وأكمل قائلا: نحن في إقليم كردستان العراق نرحب بالاستثمارات المشتركة واحتضان كبريات الشركات الإيرانية، لأننا نرى بأن زيادة التبادل التجاري يعود بالفائدة إلى الجانبين.

في سياق متصل، أدلى خوشناو بتصريحات للصحافيين على هامش اجتماع المحافظات الحدودية الإيرانية مع إقليم كردستان العراق اليوم، لافتا إلى استعداد الإقليم لاستقبال 500 زائر عبر الحدود المشتركة مع إيران، خلال مراسم الأربعينية الحسينية.
رقم : 1061434
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
فكر الإمام الخميني(قدس) ونهضة الشعوب
فكر الإمام الخميني(قدس) ونهضة الشعوب
رئيس جامعة الامام الخميني: شخصية الامام الخميني (رض) وأفكاره جذبت العالم إليه
رئيس جامعة الامام الخميني: شخصية الامام الخميني (رض) وأفكاره جذبت العالم إليه
1 حزيران 2023
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
1 حزيران 2023
"بالون التجسس" الإسرائيلي في سماء المقاومة
"بالون التجسس" الإسرائيلي في سماء المقاومة
1 حزيران 2023
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
1 حزيران 2023
الإعدامات في السعودية تتواصل.. غضب شعبي في البحرين على أحكام الإعدام في السعودية
الإعدامات في السعودية تتواصل.. غضب شعبي في البحرين على أحكام الإعدام في السعودية
1 حزيران 2023
قائد الثورة: مصلحة القوى الاستكبارية عبر التاريخ طمس ذكرى واسم الشهداء وبطولاتهم
قائد الثورة: مصلحة القوى الاستكبارية عبر التاريخ طمس ذكرى واسم الشهداء وبطولاتهم
1 حزيران 2023
التجربة الحيّة للثورة الإسلامية في إيران
التجربة الحيّة للثورة الإسلامية في إيران
إنتصار الثورة الإسلامية
1 حزيران 2023
القوات المسلحة الإيرانية: نرصد الأقمار الصناعية التي تمرّ عبر أجواء إيران
القوات المسلحة الإيرانية: نرصد الأقمار الصناعية التي تمرّ عبر أجواء إيران
1 حزيران 2023
سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال في طولكرم
سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال في طولكرم
1 حزيران 2023
قائد الثورة الاسلامية: إيران وتركمانستان أقارب ولديهما الكثير من القواسم الثقافية
قائد الثورة الاسلامية: إيران وتركمانستان أقارب ولديهما الكثير من القواسم الثقافية
31 أيار 2023
مميّزات ثورة الإمام الخميني
مميّزات ثورة الإمام الخميني
31 أيار 2023
أهمية التاريخ وكتابته من منظور الإمام الخميني (قدس سره)
أهمية التاريخ وكتابته من منظور الإمام الخميني (قدس سره)
31 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
مميّزات ثورة الإمام الخميني
الإمام الخميني (قده).. فجر الأمّة وشمسها