أميرعبداللهيان: عضوية إيران في منظمة شنغهاي ستصبح نهائية قريبا

وقال أميرعبداللهيان في تصريح لوكالة أنباء الإذاعة والتفلزيون الإيرانية اليوم الخميس: إن إيران فاعل رئيسي وقوة رئيسية في التطورات الإقليمية، وتعتبر إيران اليوم أحد الفاعلين الأساسيين على المستوى العالمي.. في النظام العالمي الجديد، وحيثما تتم مناقشة موضوع وظاهرة، لا تغيب إيران عن تلك الظاهرة والموضوع.



وأضاف وزير الخارجية الإيرانية: إيران دولة مهمة في القارة الآسيوية، وقد تابعنا عضويتنا في التحالفات الإقليمية مثل شنغهاي وبريكس والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وعضويتنا في شنغهاي ستصبح نهائية في الشهر (الإيراني) القادم (22 حزيران/يونيو-22 تموز/يوليو) حيث سيتم بحضور السيد رئيسي إعلان عضوية إيران الدائمة في المنظمة.



وقال رئيس الجهاز الدبلوماسي عن زيارة سلطان عمان لطهران: الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو الرد على زيارة السيد رئيسي إلى مسقط العام الماضي، القيام بهذه الزيارات له رسالته الخاصة.



وأضاف: تم تنفيذ الاتفاقيات بين سلطان عمان والسيد رئيسي بشكل جيد في العام الماضي.. إذ أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف منذ العام الماضي حتى الآن.



وقال أميرعبداللهيان: إتفقت أنا ونظيري العماني على إطار برنامج التعاون الشامل بين إيران وسلطنة عمان.. سنوقع الوثيقة بعد المراجعة النهائية.. وكان الهدف الرئيسي من الزيارة هو العلاقات الثنائية والتأكيد على أهمية متابعة العلاقات وتوقيع عدد من الوثائق.



وتابع قائلا: سلطان عمان يتخذ دائما مبادرات لحل التحديات الإقليمية والدولية، ومن القضايا التي تهم سلطان عمان المناقشات المتعلقة بالمفاوضات النووية، ولديه نوايا حسنة يعبر عنها.. قبل سفره إلى إيران، قام سلطان عمان بزيارة إلى القاهرة، حيث جرت مباحثات بين رئيسي البلدين، مصر وعمان، حول أهمية تطوير العلاقة بين إيران ومصر، والتي نقلها لكبار المسؤولين في مصر.



وقال: لا توجد مشكلة ثنائية بين إيران ومصر.. كان موقف السيسي من تطورات المنطقة، بما في ذلك محاربة داعش في الحالة السورية، موقفًا منطقيا.. إذا كانت هناك مبادرة لتطوير العلاقات بين إيران ومصر، فإن إيران ترحب بهذه المبادرة بما يتماشى مع مصالح الجانبين.



وقال وزير الخارجية الإيرانية أيضا عن حق إيران من مياه نهر هيرمند: إن إيران وأفغانستان، اللتان تربطهما حدود مشتركة بحوالي 900 كيلومتر، دولتان متجاورتان لديهما الكثير من القواسم المشتركة.. في موضوع الحدود، وجهة نظرنا الاستراتيجية هي تطوير التعاون التجاري والاقتصادي.



وأضاف: في الأيام الأخيرة، اندلعت اشتباكات متفرقة في بعض المناطق الحدودية، وصرح مسؤولون في الهيئة الحاكمة الأفغانية بوضوح أنه لا توجد خطة ممنهجة وراء هذه الاشتباكات.. بالنسبة لنا، ندرك الظروف القائمة في أفغانستان.



وتابع: لدينا موضوع الحقوق المائية على جدول الأعمال من منظور قانوني وسياسي.. وكلف رئيس الجمهورية، السيد كاظمي قمي بالتحقيق في هذه القضايا عن كثب.. لقد تم اتخاذ الإجراءات وأجرى مسؤولو الهيئة الحاكمة الأفغانية محادثات جيدة مع كاظمي قمي وسنصل إلى نتائج طيبة ونأمل أن نعلن التفاصيل للرأي العام بعد تحديد أبعادها.



وقال: إن القواسم المشتركة بين البلدين تغلب على أي قضية أخرى قد يرغب الأعداء في استغلاله