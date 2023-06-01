خروقات جديدة للهدنة السودانية تخلف 123 قتيل وجريح

ويرى مراقبون بأن الهدنةالتي تم الاعلان عنها لمدة خمسة أيام، هي بحسب وصف المراقبون هدنة هشة، وقضى عليها انسحاب الجيش السوداني من محادثات جدة؛ احتجاجا على خرق الهدنة كما يقول مصدر عسكري أكد ان الجيش اتخذ هذه الخطوة للاعتراض على عدم انسحاب قوات الدعم السريع من المرافق العامة والخاصة كما نص على ذلك اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصل إليه الطرفان مؤخرا. بدورها اتهمت قيادة الدعم السريع قوات الجيش بمحاولة إفشال منبر الوساطة، والجنوح للحل العسكري.



وبحسب محللون سياسيون فإن الوساطة السعودية - الأميركية قد باتت في حكم المجهول، يقابلها في قائمة الحلول السياسية؛ الوساطة الأفريقية المعلنة أواخر الشهر الفائت، والتي تبدو ذات حظوظ أكبر، على الرغم مما يعتريها من عيوب هي الأخرى، تجعل من إمكانية وصولها إلى نتائج طيّبة، مسألة مشكوكاً فيها.



وقد تضمنت خارطة الطريق الإفريقية ستّة عناصر من بينها تأسيس آلية تنسيق لضمان تحقيق التناغم والفاعلية بين جهود جميع الفاعلين الإقليميين والدوليين؛ وتحقيق وقف فوري ودائم وشامل للأعمال العدائية؛ ووضع استجابة إنسانية فعّالة.



وفي السياق أعربت الإدارة الأمريكية عن أسفها إزاء قرار الجيش السوداني الانسحاب من محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة والسعودية لحل الصراع في السودان.



أما في ساحة المعركة تجددت الاشتباكات العنيفة بين أطراف الصراع في عدة مناطق بالخرطوم؛ وأعلنت نقابة أطباء السودان مقتل وإصابة المئات في ظل ظروف صعبة لقلة أفراد الطواقم الطبية.



قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السودانية محمد إبراهيم عبد الرحمن، إن قوات الدعم السريع استولت على عدد من المراكز الصحية وحولتها إلى ثكنات عسكرية.



وقال عبد الرحمن إن "الدعم السريع يتمركز في عدد 34 مستشفى ومرفقا صحيا واستولى على 29 سيارة إسعاف منذ اندلاع المعارك".



وأضاف: "الدعم السريع حول هذه المرافق الخدمية الصحية إلى ثكنات عسكرية حتى خلال أيام الهدنة وقبلها والتي كان يعول عليها في تقديم خدمات طيبة للمرضى والحالات الطارئة".



وتجري اشتباكات عنيفة بمنطقة شمال الخرطوم عند جسر الحلفايا ووسط الخرطوم وجنوبي العاصمة السودانية، و السودانيون يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية بسبب انعدام المواد الغذائية الضرورية وارتفاع غير مسبوق لأسعار الخبز مع ندرة في عدد من المناطق.



وأشار مصدر محلي إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات السودانية في ظل اتساع رقعة الاشتباكات المسلحة، بالإضافة إلى تذبذب كبير في خدمات الاتصالات بالسودان بسبب الاشتباكات العنيفة بالخرطوم مع ضعف وتدني خدمات الإنترنت بجميع الشركات المشغلة لها .



في الأثناء، قال بيان لمطار الخرطوم الدولي إن سلطة الطيران المدني في السودان ستمدد إغلاق المجال الجوي حتى منتصف الشهر الجاري. وأضاف البيان أنه يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء، بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص.