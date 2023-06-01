الأمم المتحدة تبدأ عمليات إنقاذ ناقلة النفط 'خزان صافر'

ولدى وصول السفينة انديفور وفريق الصيانة الهولندي، عقدت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم مؤتمرا صحفيا بحضور وسائل إعلام محلية ودولية لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بالجهود المبذولة في التنسيق مع الجانب الأممي لتسريع عملية تأمين سفينة صافر وتفريغها.



وخلال المؤتمر اكد نائب وزير الخارجية حسين العزي أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني يحرصان على تنفيذ كل الخطوات اللازمة لتسهيل وتسريع إنقاذ سفينة صافر والقيام بعملية تفريغ نفطها قبل حدوث كارثة بيئية، وضمان نقل آمن وتلافي أي تسرب أو انسكاب نفطي.



بدورها أعلنت الأمم المتحدة بدء عمليات إنقاذ الناقلة.. وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي إن عمليات ضخ الخام ستبدأ في غضون عشرة أيام إلى أسبوعين.



الى ذلك، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، 'أطراف الصراع إلى البناء على ما تم تحقيقه من تقدم واتخاذ خطوات جادة للمضي نحو سلام دائم ينهي النزاع والحرب في اليمن.