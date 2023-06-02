تعيين ايران لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع الممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية في نيويورك نائبا لرئيس الدورة 78 للجمعية العامة, حسبما نقلت وكالة تسنيم للانباء.



وبهذا القرار ، تم تعيين الجمهورية الإسلامية الايرانية كأحد نواب رئيس الجمعية العامة الخمسة من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الدورة القادمة للجمعية ، والتي ستبدأ في ايلول/ سبتمبر المقبل بحضور كبار مسؤولي الدول.



بالإضافة إلى إدارة اجتماعات الجمعية العامة المقبلة ، يقوم نواب رئيس الجمعية العامة المنتخبين ، إلى جانب الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، بتشكيل أعضاء اللجنة العامة ، التي ستكون مسؤولة عن وضع جدول الأعمال وتحديد أولويات اجتماعات الجمعية.



كما عينت الجمعية العامة بالإجماع ،مرشح الجمهورية الإسلامية مقررا للجنة نزع السلاح وعدم الانتشار التابعة للجمعية العامة وعضوا في مجلس إدارة هذه اللجنة.



يأتي هذا التعيين بينما بذلت البعثة الأميركية في نيويورك خلال الأسابيع الماضية جهودًا مكثفة في الأوساط الدبلوماسية لمنع تعيين إيران في هذين المنصبين. وفي وقت سابق، وافق اعضاء مجموعة آسيا والمحيط الهادئ الـ 56 على ترشيح إيران لهذا المنصب.