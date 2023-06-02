اقتحام الأقصى واعتداءات واسعة للمستوطنين طالت شواهد القبور

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان عشرات المستوطنين اقتحمواباحات الاقصى المبارك على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأقام عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية استفزازية على مدخل قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، وسط انتشار مكثف لجيش وشرطة الاحتلال.



وفي انتهاك آخر، حطم مستوطنون شواهد عدد من القبور في إحدى مقابر قرية برقة، شمال غرب نابلس، في الأراضي القريبة من موقع مستوطنة "حومش" المخلاة.



وقطع مستوطنون 25 شجرة زيتون وكرمة، ونصبوا خياما في منطقة عين مياه البيضا، في أراضي بلدة بيت، أمر شمال الخليل.



وسيّج مستوطنون مساحات شمال منطقة "أم العبر" وغرب الشارع الرئيس المسمى "90"، في منطقة الأغوار الشمالية، من أراضي كان الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقها في الماضي، بذريعة أنها "محميات طبيعية".



كما أضرم مستوطنون النار في حقول رعوية، من الأراضي الواقعة بالمنطقة الجنوبية الشرقية من بلدة قصرة، جنوب نابلس.



اعتداءات متواصلة في حملات دهم واقتحامات



اضافت (وفا) ان الاعتداءت الاسرائيلية تواصلت حيث أدت الى إصابة طفل ووالده ومواطن آخر برصاص الاحتلال الحي، فيما طالت حملة الاعتقالات 38 مواطنا غالبيتهم من بيت لحم، فيما أخطر الاحتلال بالاستيلاْء على أراض وبوقف البناء قرب رام الله، وجرف منطقة أثرية، وهاجم مراكب صيد وشواطئ شمال قطاع غزة.



وقد أصيب طفل ووالده، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.



ونصبت قوة من جيش الاحتلال كمينا لمركبة عند مدخل البلدة، وطاردتها وأطلقت الرصاص الحي صوبها، ما أدى لإصابة طفل (عامين) برصاصة في رأسه، فيما تعرض والده لإصابة في كتفه، أثناء تواجدهما أمام منزلهما المجاور لحاجز جيش الاحتلال، المقام على مدخل القرية.



وأوضح رئيس مجلس قرى النبي صالح ناجي التميمي، أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية التي تنصبها على مدخل القرية منذ ساعات المساء، واقتحمت عدة أحياء وقامت بإطلاق النار صوب المواطنين.



كما أصيب شاب برصاص الاحتلال، عند حاجز مخيم شعفاط العسكري شمال شرق القدس المحتلة. وأفادت مراسلة (وفا)، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب لدى مروره عبر حاجز مخيم شعفاط، وتم نقله إلى المستشفى.



حملة اعتقالات تطال 38 مواطنا



شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة طالت 23 مواطنا، من بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم، وهم: مراد عايش البدن، وعاهد سليمان نواورة، وأحمد إبراهيم العمور، وقسام نضال العمور، ومنير جمال صباح، وسند طلال العمور، وجعفر يوسف صباح، وحسين خالد البدن، وحسين جمال البدن، وعلي عليان جبرين ونجله رنتيسي، وأحمد كمال العمور، ومازن رأفت كوازبة، ومحمد سليم سليمان عياش، ومحمد عماد العمور، والشقيقين عمر ومحمود ذيب العمور، ومحمد رياض صباح، وراجي حسين سليمان، وموسى محمد العمور، ويحيى محمد صباح، ومحمد حسن حميدة، ومحمد جمال صباح.



ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان: أحمد محمود الصليبي، ومراد محمد صبارنة، وقصي أشرف صبارنة، من منطقة عصيدة وسط بلدة بيت أمر، والمواطن عبد الله عبد المجيد الحليقاوي من مخيم الفوار جنوب المحافظة.



وشهدت مدينة نابلس اعتقال المواطن ساهر الحج حمدان، من منطقة المخفية، والشاب مالك عبده، من شارع الجامعة، وسليمان أبو صالحة، من شارع التعاون.



ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال عامر عاطف أبو عليا، ووالدته، وعلاء رضا أبو عليا، من قرية المغير شمال شرق المدينة، والمواطن عبد الحكيم بواطنة من بلدة عجول شمالاً.



واعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من بلدة كفل حارس، شمال سلفيت، وهم: سالم محمد أبو يعقوب، وإبراهيم أبو يعقوب، وعدي حسن شقور.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد حسين كميل، من بلدة قباطية جنوب جنين.



إخطارات استيلاء ووقف بناء وتجريف منطقة أثرية ومهاجمة مراكب صيد



اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير، شمال شرق رام الله، وسلّمت المواطن نائل رشيد الحاج محمد إخطارا بالاستيلاء على 5 دونمات من أرضه، التي تقع عند المدخل الشرقي للقرية، بذريعة إنشاء برج عسكري.



كما سلّمت قوات الاحتلال المواطن رزق أبو نعيم، إخطارا بوقف العمل والبناء في منشأة زراعية وحظيرة أغنام، في الجهة الشرقية من القرية، التي تواصل قوات إغلاق مدخلها الشرقي لليوم 20 على التوالي.



وجرفت سلطات الاحتلال منطقة أثرية في خربة فاعور، جنوب بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بهدف توسيع الشارع الاستيطاني المعروف بـ"شارع 60"، ما سيؤدي إلى نهب مساحات شاسعة من أراضي المواطنين.



من جانب آخر، أطلقت زوارق بحرية الاحتلال النار والغاز السام بشكل عشوائي، صوب مراكب الصيادين العاملة في بحر السودانية والواحة وبلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، وأجبرتهم على مغادرة البحر.



كما أطلقت بحرية الاحتلال عشرات القنابل الدخانية، تجاه ساحل بحر المحافظة، وأجبرت المواطنين على ترك مناطق الاستجمام.