الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 حزيران 2023 ساعة 09:20

استعداد طالبان للحوار مع ايران حول قضية مياه هيرمند

استعداد طالبان للحوار مع ايران حول قضية مياه هيرمند
وقال منصور ، عضو حكومة طالبان: لا ينبغي تسييس قضية المياه ومن الضروري تجنب اطلاق أي تصريحات استفزازية.

ويرى عبداللطيف منصور أن معاهدة مياه مهر هيرمند هي الحل لأي توتر حول حقوق إيران المائية, حسبما نقلت وكالة ارنا للانباء.

وقال منصور: أوضحنا مواقف وزارة الطاقة والمياه في هذا الشأن ونحن ملتزمون على أساس الاتفاق الذي تم التوصل إليه. عندما يحل الجفاف ، يجب أن نرجع إلى المعاهدة التي ذكر فيها كل شيء.

وأضاف منصور: لقد أعلنا بالفعل أننا دولتان إسلاميتان متجاورتان وتربطنا علاقات دينية مع بعضنا البعض. الكثير من مهاجرينا يعيشون هناك في إيران ، لذلك نحن نحترم كل هذه الحالات ولا نريد تسييس مثل هذه القضية الفنية الى هذه الدرجة بحيث تفرق الدعاية السلبية بين شعبي البلدين فمثل هذه التصريحات ليست في مصلحتنا ولا في مصلحتهم.
رقم : 1061510
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما الدوافع الفرنسية المغربية وراء التآمر على الجزائر وتونس؟
ما الدوافع الفرنسية المغربية وراء التآمر على الجزائر وتونس؟
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
2 حزيران 2023
فكر الإمام الخميني(قدس) ونهضة الشعوب
فكر الإمام الخميني(قدس) ونهضة الشعوب
1 حزيران 2023
رئيس جامعة الامام الخميني: شخصية الامام الخميني (رض) وأفكاره جذبت العالم إليه
رئيس جامعة الامام الخميني: شخصية الامام الخميني (رض) وأفكاره جذبت العالم إليه
1 حزيران 2023
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
1 حزيران 2023
"بالون التجسس" الإسرائيلي في سماء المقاومة
"بالون التجسس" الإسرائيلي في سماء المقاومة
1 حزيران 2023
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
1 حزيران 2023
الإعدامات في السعودية تتواصل.. غضب شعبي في البحرين على أحكام الإعدام في السعودية
الإعدامات في السعودية تتواصل.. غضب شعبي في البحرين على أحكام الإعدام في السعودية
1 حزيران 2023
قائد الثورة: مصلحة القوى الاستكبارية عبر التاريخ طمس ذكرى واسم الشهداء وبطولاتهم
قائد الثورة: مصلحة القوى الاستكبارية عبر التاريخ طمس ذكرى واسم الشهداء وبطولاتهم
1 حزيران 2023
التجربة الحيّة للثورة الإسلامية في إيران
التجربة الحيّة للثورة الإسلامية في إيران
إنتصار الثورة الإسلامية
1 حزيران 2023
القوات المسلحة الإيرانية: نرصد الأقمار الصناعية التي تمرّ عبر أجواء إيران
القوات المسلحة الإيرانية: نرصد الأقمار الصناعية التي تمرّ عبر أجواء إيران
1 حزيران 2023
سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال في طولكرم
سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال في طولكرم
1 حزيران 2023
قائد الثورة الاسلامية: إيران وتركمانستان أقارب ولديهما الكثير من القواسم الثقافية
قائد الثورة الاسلامية: إيران وتركمانستان أقارب ولديهما الكثير من القواسم الثقافية
31 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
مميّزات ثورة الإمام الخميني
الإمام الخميني (قده).. فجر الأمّة وشمسها