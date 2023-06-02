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الجمعة 2 حزيران 2023 ساعة 09:22

ألمانيا تكشف عن مشارك محتمل في تفجير 'السيل الشمالي'

ألمانيا تكشف عن مشارك محتمل في تفجير
وحسب مصادر الصحيفة، فإن المحققين الألمان قاموا يوم 25 مايو الماضي بتفتيش منزل امرأة كانت لها صلات عائلية بالشخص الذي يعتقد أنه قد شارك في تفجير أنابيب "السيل الشمالي".

يشار إلى أن المرأة تعتبر شاهد عيان في القضية، وهي تتعاون مع المحققين. وحسب المصادر، ذكرت المرأة أن لديها طفلا مع الشخص المشتبه به، وهو عسكري أوكراني عمره 26 عاما.

وأخذت أجهزة التحقيق عينات الحمض النووي للطفل لمقارنتها بما تم العثور عليه على متن يخت "أندروميدا" الذي يعتقد أنه استخدم لتنفيذ عملية التفجير.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تحديد هوية المشتبه به، ولكنها لم تكشف عنه "لاعتبارات أمنية".

يذكر أن خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" تعرضت لعمل تخريبي في سبتمبر الماضي. وتجري سلطات السويد والدنمارك وألمانيا تحقيقا في الحادث، دون الكشف عن أي نتائج بعد.
رقم : 1061513
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