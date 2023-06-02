الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 حزيران 2023 ساعة 14:54

امين المجلس الاسلامي الاسباني يشيد بانجازات الثورة الاسلامية

امين المجلس الاسلامي الاسباني يشيد بانجازات الثورة الاسلامية
وقال یوسف فرنانديز في تصريح لوكالة ارنا ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية حققت الإنجاز الأول في نيل الاستقلال والشرف ضد نظام بهلوي ، الذي كان دمية لأمريكا واتبعت مبادئها التوجيهية في السياسة الخارجية والداخلية.

واضاف: من ناحية أخرى، أحرزت إيران تقدمًا كبيرًا في مجال العلوم والتكنولوجيا. على سبيل المثال، في مجال الطب، أصبحت إيران دولة تجذب السياح الطبيين، لذلك سافر مليون و 200 ألف أجنبي في العام الماضي إلى إيران لهذا الغرض, حسبما نقلت وكالة ارنا للانباء.

وأوضح أن كل هذه الإنجازات تحققت رغم العقوبات وتابع: لقد نجحت إيران في بناء أسلحة مختلفة في مجال الدفاع من طائرات مسيرة وصواريخ وهي على رأس تقدم العلوم العسكرية، كما أنها تصنع الأقمار الصناعية وتمتلك برنامج نووي سلمي.

وصرح فرنانديز: إيران هي واحدة من أبطال عملية خلق عالم متعدد الأقطاب وقد تمكنت من الوصول إلى العديد من المنظمات الدولية مثل منظمة شنغهاي للتعاون، كما أنه نموذج في تطوير العلاقات الدولية، لأن سياسة هذا البلد تسعى إلى خلق روابط ذات مصلحة واحترام متبادلين بين حكومات العالم.
رقم : 1061545
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أهداف أمريكا من نشر صواريخ "هيمارس" شرق سوريا؟
أهداف أمريكا من نشر صواريخ "هيمارس" شرق سوريا؟
امين المجلس الاسلامي الاسباني يشيد بانجازات الثورة الاسلامية
امين المجلس الاسلامي الاسباني يشيد بانجازات الثورة الاسلامية
2 حزيران 2023
ما الدوافع الفرنسية المغربية وراء التآمر على الجزائر وتونس؟
ما الدوافع الفرنسية المغربية وراء التآمر على الجزائر وتونس؟
2 حزيران 2023
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
2 حزيران 2023
فكر الإمام الخميني(قدس) ونهضة الشعوب
فكر الإمام الخميني(قدس) ونهضة الشعوب
1 حزيران 2023
رئيس جامعة الامام الخميني: شخصية الامام الخميني (رض) وأفكاره جذبت العالم إليه
رئيس جامعة الامام الخميني: شخصية الامام الخميني (رض) وأفكاره جذبت العالم إليه
1 حزيران 2023
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
1 حزيران 2023
"بالون التجسس" الإسرائيلي في سماء المقاومة
"بالون التجسس" الإسرائيلي في سماء المقاومة
1 حزيران 2023
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
1 حزيران 2023
الإعدامات في السعودية تتواصل.. غضب شعبي في البحرين على أحكام الإعدام في السعودية
الإعدامات في السعودية تتواصل.. غضب شعبي في البحرين على أحكام الإعدام في السعودية
1 حزيران 2023
قائد الثورة: مصلحة القوى الاستكبارية عبر التاريخ طمس ذكرى واسم الشهداء وبطولاتهم
قائد الثورة: مصلحة القوى الاستكبارية عبر التاريخ طمس ذكرى واسم الشهداء وبطولاتهم
1 حزيران 2023
التجربة الحيّة للثورة الإسلامية في إيران
التجربة الحيّة للثورة الإسلامية في إيران
إنتصار الثورة الإسلامية
1 حزيران 2023
القوات المسلحة الإيرانية: نرصد الأقمار الصناعية التي تمرّ عبر أجواء إيران
القوات المسلحة الإيرانية: نرصد الأقمار الصناعية التي تمرّ عبر أجواء إيران
1 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
مميّزات ثورة الإمام الخميني
الإمام الخميني (قده).. فجر الأمّة وشمسها