وزير الخارجية الإيراني یؤكد على التعاون والشراكة مع بريكس

وألقى وزير الخارجية الإيراني، الذي قدسافر إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول البريكس وأصدقاء ها في كيب تاون، خطابًا في هذه القمة اليوم الجمعة.



وحسبما نقلت وكالة مهر للانباء, قال اميرعبداللهيان في هذه القمة: الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي إحدى الدول الرائدة في مجال التعددية، وعلاقاتنا الثنائية السياسية والاقتصادية مع دول البريكس في مستوى جيد للغاية، حيث تبلغ التجارة بينهما أكثر من ثلاثين مليار دولار وإن الآليات المتعددة الأطراف التي تكون إيران وبعض دول البريكس أعضاء فيها، مهمة.



وصرح: سنعمل قريبًا على تطوير علاقاتنا مع الدول الثلاث الأعضاء في البريكس، وهي روسيا والصين والهند، في اطار منظمة شنغهاي للتعاون، وإن الجمهورية الإسلامية والهند وجمهورية جنوب إفريقيا أعضاء نشطون في اتحاد البلدان المطلة على المحيط الهندي (IORA) وتتعاون مع البعض في مختلف المجالات الاقتصادية، كما أن ايران والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا أعضاء نشطون ومتحالفون في مجموعة البلدان النامية المعروفة باسم مجموعة الـ 77.



وتابع: بالنسبة لإيران، يمكن أن تكون بريكس الهدف المهم التالي في سياسة التعددية، لهذا السبب، نحن من بين أوائل الدول التي أعلنت رسميًا عن اهتمامها بالمشاركة في إطار عمل البريكس، وبالطبع العضوية فيه، وان طلب عدد كبير من الدول للانضمام إلى البريكس يؤكد أننا اتخذنا الخيار الصحيح.



وقال اميرعبداللهيان: يمكن أن تكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب الدول الأخرى المتحالفة والمهتمة، شريكًا موثوقًا به لمجموعة بريكس في المستقبل... إيران ذات الخبرة العالية في التواجد النشط في المؤسسات والمبادرات الدولية، وتمتلك احتياطيات كاملة من الطاقة، وشبكات النقل والعبور القصيرة والرخيصة، والإنجازات العلمية المثيرة للإعجاب، وقبل كل شيء الإرادة القوية للمشاركة في إنشاء نظام عادل في العالم، فإذن يمكنها ان تكون شريكًا مهمًا لبريكس.



وختم وزير الخارجية الإيراني بقوله: ان أهداف بريكس وأهداف الجمهورية الإسلامية متوائمة للغاية لدرجة أننا نفكر بالفعل في سبل التعاون والشراكة مع بريكس من هذه اللحظة، و قريباً، سنستضيف مؤتمراً في طهران بالتعاون مع سفارات الدول الأعضاء في البريكس لشرح قدرات تعاون إيران مع البريكس، فأدعو جميع الدول الأعضاء للمشاركة في هذا المؤتمر.