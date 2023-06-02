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الجمعة 2 حزيران 2023 ساعة 15:00

عقد مقايضة الغاز بين ايران وتركمنستان بملياري دولار

عقد مقايضة الغاز بين ايران وتركمنستان بملياري دولار
وأشار وزير النفط الى أن البلدين سوف يوقعان في القريب العاجل على اتفاقية للغاز وقال: انه وحسب هذه الاتفاقية، فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبدأ باستيراد الغاز من شهر حزيران الحالي بمقدار 10 ملايين متر مكعب يوميا , حسبما نقلت وكالة انباء فارس.

واوضح اوجي ان تركمنستان تعد رابع دولة في العالم بامتلاك احتياطيات الغاز الطبيعي، وإيران لديها القدرة على استيراد 40 إلى 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا ونقله داخل حدودها الى دول الجوار.

بالإضافة إلى الاستيراد اليومي لـ 10 ملايين متر مكعب من الغاز من تركمنستان ، في كانون الاول/ ديسمبر 2021 ، وقعت إيران أيضًا عقد مقايضة مع تركمانستان بحجم 5 ملايين متر مكعب يوميًا ، والتي زادت حاليا إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا، وبهذه الطريقة تستورد إيران وتقايض 20 مليون متر مكعب من الغاز من تركمانستان يوميًا.

وتستورد ايران الاسلامية الغاز من جمهورية تركمنستان نظرا لسعره الرخيص لتوفير احتياجات المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية، فيما تقوم طهران بتصدير فائض الغاز الى دول الجوار بسعر أعلى، بما في تلك الدول العراق وتركيا او إحياء اتفاقية تصدير الغاز الى باكستان.

وبإمكان الجمهورية الاسلامية الايرانية من استيراد الغاز من جمهورية تركمنستان أيضا واستخدامه في محطاتها للحيلولة دون استهلاك 10 ملايين ليتر من وقود الديزل، وتصديره الفائض منه الى دول الجوار بأسعار أعلى.
رقم : 1061549
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