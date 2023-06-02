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الجمعة 2 حزيران 2023 ساعة 15:42

الشيخ ياسين: لنترك السفارات تعمل عملها فسيادة البلد اكبر من اي منها

الشيخ ياسين: لنترك السفارات تعمل عملها فسيادة البلد اكبر من اي منها
وتابع الشيخ يا سين قائلا: قد ثبت مرارا ان الرهان على تسويات خارجية وعلاقات اقليمية لن يحل الازمة اللبنانية، لذا على الجميع الخضوع للمصلحة الوطنية التي تفرض الحوار الذي لا بديل عنه والكف عن التمترس خلف الطائفية والمناطقية والتبعية وترك السفارات تعمل عملها دون ان تتخطاه ودون ان يسمح لها اي طرف بتخطيه لان سيادة البلد اكبر من اي سفارة".

وتابع: "إن الاستفزازات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية الواقعة قرب الحدود مع فلسطين المحتلة يعتبر خرقا واضحا للقرارات الدولية ومحاولة لاشعال نار الحرب في المنطقة متسائلين عن سكوت مدعي السيادة عن تلك الخروقات، ومشيدين بالجيش الذي يقف على الحدود حاميا كل الوطن مؤكدين على دور الثلاثية الماسية".

اضاف: "إن على القوى السياسية انتخاب رئيس يساهم في جمع كل مكونات الشعب اللبناني كي يعمل على الخروج من الانهيار وعدم اللجوء لفرض مرشح للتحدي على اساس طائفي لان ذلك يزيد الإنهيار".

وختم مؤكدا ان "من نقاط قوة لبنان مستواه التربوي والعلمي لذا يجب تحييد هذا القطاع عن التجاذبات السياسية لعل الاجيال القادمة تكون قادرة على بناء وطن نهبه المتسترون بالطائفية".
رقم : 1061555
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