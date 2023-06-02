الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 حزيران 2023 ساعة 16:38

الولايات المتحدة وتايوان توقعان اتفاقية تجارية

الولايات المتحدة وتايوان توقعان اتفاقية تجارية
وأكدت الحكومتان أن "المبادرة الأمريكية-التايوانية بشأن تجارة القرن الحادي والعشرين ستعزز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال تحسين الجمارك والاستثمار والأنظمة الأخرى".

ووقع على الاتفاقية، موظفون في كيانات غير رسمية تحافظ على العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان، إذ إنه ليس لدى واشنطن وتايبيه علاقات دبلوماسية رسمية لكنهما تحتفظان بعلاقات غير رسمية تتبادلان مليارات الدولارات في التجارة السنوية.

وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان، إن الاتفاقية تهدف إلى "تقوية وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية".

وكانت الحكومة الصينية اتهمت واشنطن بانتهاك الاتفاقيات الخاصة بوضع تايوان وطالبت الحكومة الأمريكية بوقف الاتصال الرسمي بالحكومة التايوانية.
رقم : 1061566
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أهداف أمريكا من نشر صواريخ "هيمارس" شرق سوريا؟
أهداف أمريكا من نشر صواريخ "هيمارس" شرق سوريا؟
امين المجلس الاسلامي الاسباني يشيد بانجازات الثورة الاسلامية
امين المجلس الاسلامي الاسباني يشيد بانجازات الثورة الاسلامية
2 حزيران 2023
ما الدوافع الفرنسية المغربية وراء التآمر على الجزائر وتونس؟
ما الدوافع الفرنسية المغربية وراء التآمر على الجزائر وتونس؟
2 حزيران 2023
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
2 حزيران 2023
فكر الإمام الخميني(قدس) ونهضة الشعوب
فكر الإمام الخميني(قدس) ونهضة الشعوب
1 حزيران 2023
رئيس جامعة الامام الخميني: شخصية الامام الخميني (رض) وأفكاره جذبت العالم إليه
رئيس جامعة الامام الخميني: شخصية الامام الخميني (رض) وأفكاره جذبت العالم إليه
1 حزيران 2023
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
1 حزيران 2023
"بالون التجسس" الإسرائيلي في سماء المقاومة
"بالون التجسس" الإسرائيلي في سماء المقاومة
1 حزيران 2023
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
1 حزيران 2023
الإعدامات في السعودية تتواصل.. غضب شعبي في البحرين على أحكام الإعدام في السعودية
الإعدامات في السعودية تتواصل.. غضب شعبي في البحرين على أحكام الإعدام في السعودية
1 حزيران 2023
قائد الثورة: مصلحة القوى الاستكبارية عبر التاريخ طمس ذكرى واسم الشهداء وبطولاتهم
قائد الثورة: مصلحة القوى الاستكبارية عبر التاريخ طمس ذكرى واسم الشهداء وبطولاتهم
1 حزيران 2023
التجربة الحيّة للثورة الإسلامية في إيران
التجربة الحيّة للثورة الإسلامية في إيران
إنتصار الثورة الإسلامية
1 حزيران 2023
القوات المسلحة الإيرانية: نرصد الأقمار الصناعية التي تمرّ عبر أجواء إيران
القوات المسلحة الإيرانية: نرصد الأقمار الصناعية التي تمرّ عبر أجواء إيران
1 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
مميّزات ثورة الإمام الخميني
الإمام الخميني (قده).. فجر الأمّة وشمسها