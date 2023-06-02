الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 حزيران 2023 ساعة 18:47

ماهر حمود: الوطن لا يبنى بالاحقاد بل بالتفاهم والحوار

ماهر حمود: الوطن لا يبنى بالاحقاد بل بالتفاهم والحوار
وقال "ماهر حمود" إن الوطن يبنى بالتفاهم والحوار وقبول الآخر والقضاء على الانعزال بكافة صوره، كما لا يبنى بالاكاذيب والافتراءات التي تملأ وسائل الاعلام ويتم التأكيد عليها كأنها حقائق رافضة.

توقف في موقفه السياسي الاسبوعي، عند ذكريات حزيران الاليمة، الخامس من حزيران 1967 ذكرى النكبة التي سموها نكسة، محاولة للتخفيف من فداحتها، وهي في الواقع، لا تقل عن النكبة الاولى، في معانيها ومدلولاتها وذكرى السادس من حزيران 1982، ذكرى الاجتياح "الاسرائيلي" للبنان، التي كانت نهاية حقبة المقاومة الفلسطينية في لبنان.

وأكد أن نصر الله يكون بالاعداد، ووحدة الصف، وعدم التنازع، والحذر، والاخذ بكل اسباب النصر، فإن لم يكن الامر كذلك، فلن ينصر الله عباده.

وقال ماهر حمود : المقاومة الاسلامية في لبنان حققت ما لم تحققه الجيوش العربية مجتمعة، ثم قام الشعب الفلسطيني بمقاومته المميزة من غزة الى جنين ونابلس وسائر الضفة، ليثبت للعالم أن هذه القضية لا تموت، وأنها تتجدد من خلال الصادقين المخلصين حتى لو قل عددهم مقابل الخونة والضعفاء والمستسلمين.
رقم : 1061582
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرس الثورة الإسلامية: الجمهورية الإسلامية ساهمت في بلورة هندسة جديدة لخارطة القوى العالمية
حرس الثورة الإسلامية: الجمهورية الإسلامية ساهمت في بلورة هندسة جديدة لخارطة القوى العالمية
أهداف أمريكا من نشر صواريخ "هيمارس" شرق سوريا؟
أهداف أمريكا من نشر صواريخ "هيمارس" شرق سوريا؟
2 حزيران 2023
امين المجلس الاسلامي الاسباني يشيد بانجازات الثورة الاسلامية
امين المجلس الاسلامي الاسباني يشيد بانجازات الثورة الاسلامية
2 حزيران 2023
ما الدوافع الفرنسية المغربية وراء التآمر على الجزائر وتونس؟
ما الدوافع الفرنسية المغربية وراء التآمر على الجزائر وتونس؟
2 حزيران 2023
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
2 حزيران 2023
فكر الإمام الخميني(قدس) ونهضة الشعوب
فكر الإمام الخميني(قدس) ونهضة الشعوب
1 حزيران 2023
رئيس جامعة الامام الخميني: شخصية الامام الخميني (رض) وأفكاره جذبت العالم إليه
رئيس جامعة الامام الخميني: شخصية الامام الخميني (رض) وأفكاره جذبت العالم إليه
1 حزيران 2023
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
1 حزيران 2023
"بالون التجسس" الإسرائيلي في سماء المقاومة
"بالون التجسس" الإسرائيلي في سماء المقاومة
1 حزيران 2023
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
1 حزيران 2023
الإعدامات في السعودية تتواصل.. غضب شعبي في البحرين على أحكام الإعدام في السعودية
الإعدامات في السعودية تتواصل.. غضب شعبي في البحرين على أحكام الإعدام في السعودية
1 حزيران 2023
قائد الثورة: مصلحة القوى الاستكبارية عبر التاريخ طمس ذكرى واسم الشهداء وبطولاتهم
قائد الثورة: مصلحة القوى الاستكبارية عبر التاريخ طمس ذكرى واسم الشهداء وبطولاتهم
1 حزيران 2023
التجربة الحيّة للثورة الإسلامية في إيران
التجربة الحيّة للثورة الإسلامية في إيران
إنتصار الثورة الإسلامية
1 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
مميّزات ثورة الإمام الخميني
الإمام الخميني (قده).. فجر الأمّة وشمسها