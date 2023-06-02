رئيس هيئة منافذ الحدود العراقية : إجراءات سريعة لتسهيل تفويج الحجاج

وقال الوائلي إنه "انطلقت صباح اليوم الجمعة شاحنات نقل الحجاج الى الديار المقدسة برا عبر منفذ عرعر الحدودي حسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وقمنا بواجب ميداني برئاسة وزير الداخلية لتفويج الحجاج".



وأضاف، أنه "كان في عضوية اللجنة والمرافقين كل من رئيس هيئة الحج ومحافظ الأنبار وقائد شرطة الأنبار وقائد القوات البرية وقائد عمليات كربلاء وقائد شرطة كربلاء وكذلك الأجهزة الأمنية والاستخبارية فضلا عن وجودنا مع هذا الوفد".



وتابع أنه "تم تعقب الإجراءات بشكل متسلسل ابتداء من وصول شاحنة نقل الحجاج الى المنفذ الحدودي وبعدها تنفيذ إجراءات التفتيش ومن ثم إجراءات الجوازات من الختم والمغادرة وجميع الإجراءات تتم بصورة سريعة".



وتابع أن "جهود هيئة المنافذ كانت مستنفرة وبصراحة هذا الموسم من أفضل المواسم بتفويج الحجاج وتحقق بناء على عمل ميداني مستمر واستعدادات وتنسيق وتكاتف بين كافة الجهات والقطعات المعنية وبمتابعة ميدانية متواصلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة حيث أوصى بتقديم أفضل الخدمات".



ولفت إلى أنه "بالنسبة لهيئة المنافذ الحدودية وضمن واجبها لتسهيل الإجراءات في منفذ عرعر الحدودي تم الاستنفار لتهيئة كافة متطلبات الراحة وتسهيل الإجراءات لتسريع مغادرة الحجاج الى المنفذ السعودي والتوجه نحو الديار المقدسة، وهذه الجهود والمتابعة مستمرة من أجل تقديم خدمة تليق بأبناء شعبنا الكريم وكانت الخدمات على مستوى عال وتوفرت كافة مرافق المنفذ الحدودي حيث قدمت هيئة الحج والعمرة وجبة طعام للحجاج وكذلك تمت تهيئة القاعات ونفذت إجراءات التفتيش في أجواء بعيدة عن الحر".