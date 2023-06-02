الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 حزيران 2023 ساعة 22:15

18 عملا مقاوما بـ 24 ساعة في الضفة المحتلة

18 عملا مقاوما بـ 24 ساعة في الضفة المحتلة
وحسب مركز المعلومات الفلسطيني “معطى”، تم 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة وإلقاء زجاجة حارقةـ إلى جانب إحراق مستوطنة وعملية تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبة لهم، واندلاع المواجهات في 8 نقاط.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في كل من أبو ديس بالقدس، والنبي صالح في رام الله وفقوعة في جنين، بالإضافة إلى عزون وكفر قدوم في قلقيلية، وبيت دجن وجبل صبيح في نابلس.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في النبي صالح برام الله، وعلى حاجز الجلمة بجنين، ومعبر الياهو في قلقيلية، إلى جانب جبل جرزيم ومستوطنة شافي شمرون بنابلس.
رقم : 1061611
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرس الثورة الإسلامية: الجمهورية الإسلامية ساهمت في بلورة هندسة جديدة لخارطة القوى العالمية
حرس الثورة الإسلامية: الجمهورية الإسلامية ساهمت في بلورة هندسة جديدة لخارطة القوى العالمية
أهداف أمريكا من نشر صواريخ "هيمارس" شرق سوريا؟
أهداف أمريكا من نشر صواريخ "هيمارس" شرق سوريا؟
2 حزيران 2023
امين المجلس الاسلامي الاسباني يشيد بانجازات الثورة الاسلامية
امين المجلس الاسلامي الاسباني يشيد بانجازات الثورة الاسلامية
2 حزيران 2023
ما الدوافع الفرنسية المغربية وراء التآمر على الجزائر وتونس؟
ما الدوافع الفرنسية المغربية وراء التآمر على الجزائر وتونس؟
2 حزيران 2023
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
2 حزيران 2023
فكر الإمام الخميني(قدس) ونهضة الشعوب
فكر الإمام الخميني(قدس) ونهضة الشعوب
1 حزيران 2023
رئيس جامعة الامام الخميني: شخصية الامام الخميني (رض) وأفكاره جذبت العالم إليه
رئيس جامعة الامام الخميني: شخصية الامام الخميني (رض) وأفكاره جذبت العالم إليه
1 حزيران 2023
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
1 حزيران 2023
"بالون التجسس" الإسرائيلي في سماء المقاومة
"بالون التجسس" الإسرائيلي في سماء المقاومة
1 حزيران 2023
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
1 حزيران 2023
الإعدامات في السعودية تتواصل.. غضب شعبي في البحرين على أحكام الإعدام في السعودية
الإعدامات في السعودية تتواصل.. غضب شعبي في البحرين على أحكام الإعدام في السعودية
1 حزيران 2023
قائد الثورة: مصلحة القوى الاستكبارية عبر التاريخ طمس ذكرى واسم الشهداء وبطولاتهم
قائد الثورة: مصلحة القوى الاستكبارية عبر التاريخ طمس ذكرى واسم الشهداء وبطولاتهم
1 حزيران 2023
التجربة الحيّة للثورة الإسلامية في إيران
التجربة الحيّة للثورة الإسلامية في إيران
إنتصار الثورة الإسلامية
1 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات
مميّزات ثورة الإمام الخميني
الإمام الخميني (قده).. فجر الأمّة وشمسها