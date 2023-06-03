العراق.. مقتل 3 إرهابيين في قاطع عمليات ديالى

وذكرت المديرية في بيان، انه "استنادا الى معلومات دقيقة من مفارزنا نفذت طائرات F16 ضربة جوية في بحيرة حمرين، إذ اسفرت عن قتل ثلاثة ارهابيين في قاطع عمليات ديالى".